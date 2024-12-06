Google'ın arama motoru hizmetine, kişiselleştirilmiş sonuçlarla ilgili önemli bir yenilik geldi. Kullanıcılar artık tek bir dokunuş ile kişiselleştirilmemiş olan sonuçlara ulaşabilecekler.

ABD merkezli teknoloji devi Google, arama motoru ile ilgili dikkat çeken bir yeniliğe imza attı. Şirket, kullanıcıların "kişiselleştirilmemiş sonuçlar" görmesini daha kolay bir hâle getirdi. Böylelikle kullanıcılar, aradıkları bir terimle ilgili daha fazla bilgiye, daha kolay bir şekilde ulaşabilecekler.

Google arama motoru, çok uzun zamandır kişiselleştirilmiş sonuçlar sağlıyor. Daha önceki kullanımlarınıza dayanan bu durum, işinize en fazla yaraması muhtemel bilgiye en hızlı şekilde ulaşmanızı sağlıyor. Ancak bazen aradığınız bilgiye tam ulaşamıyorsunuz. İşte Google'ın arama motoruna gelen yeni özellik, bu durumun kolayca değişmesini sağlayacak.

Google'ın yeni özelliği böyle görünecek:

Yukarıdaki ekran görüntüsünde de görebileceğiniz üzere artık Google'da arama yapıp sayfanın en altına indiğinizde yeni bir seçenek göreceksiniz. "Sonuçlar kişiselleştirilmiş - Kişiselleştirme olmadan deneyin" ibaresinin bulunduğu buraya dokunduğunuzda arama sonuçları sayfasının yenilendiğini göreceksiniz. Yeni sonuçlar, sizin kullanım alışkanlıklarınızla ilişkili olmayacak.

Bu arada; Google'da kişiselleştirilmiş sonuçları kapatmanın birkaç yolu daha var. Mesela aradığınız terimin sonuna "&pws=0" ibaresini eklerseniz kişiselleştirilmemiş sonuçlara ulaşabilirsiniz. Ayrıca Google'daki hesap ayarlarınıza girip bu seçeneği kapatabilirsiniz. Yeni özellik, kişiselleştirilmiş sonuçlar sayfasından çıkmanın oldukça basit bir yolunu sunmuş olacak.