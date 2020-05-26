Google'ın yaşamımıza dahil ettiği sesli asistanı Google Asistan; alarm kurma, takvimde planlama yapma, hatırlatıcı ayarlama ve daha birçok yeteneğiyle hayatımızı fazlasıyla kolaylaştırıyor. Şimdi ise Asistan için ödemeleri ses tanıma ile onaylamaya olanak tanıyan bir özellik, test aşamasında.

Teknoloji sektörü devi Google, Silikon Vadisi'nde bulunan Facebook ve Apple gibi lider şirketler arasında bulunuyor. Apple'ın Siri'si ve Amazon'un Alexa'sı ile aynı segmentte Google'ın sesli asistanı Google Asistan, özellikle Android işletim sistemine sahip akıllı telefonlarda kullanıcılar tarafından sıkça kullanılıyor. Google ise yakın zamanda sesli asistanına önemli bir özelliği dahil ediyor.

Google Asistan'a sesli komut ile satın alma özelliği geliyor

Geçtiğimiz yıllar içerisinde Amazon'un bazı Echo hoparlörleri, televizyondan gelen sesleri bir kullanıcı komutu olarak algılamış ve oyuncak bebek evleri için siparişler vermişti. Bu olayın yaşanmasının ardından büyük siparişler için herhangi bir sözlü/telefonla onaylama olmadan sipariş verme konusunda akıllarda bazı sorular oluşmuştu.

Google'ın şu an için test aşamasında bulundurduğu ve önümüzdeki aylarda Asistan'a eklemesi beklenen sesli komut ile ürün siparişine onay verme özelliğinde hata yapmanın pek de kolay olmadığı belirtiliyor zira Google, bu özelliği sunarken kişilerin ses profillerini inceleyecek ve ödemeyi onaylayan ses kullanıcıya ait ise işleme devam edecek.

Daha öncesinde ise kullanıcılar bir satın alma işlemi gerçekleştirmeden önce ödeme bilgilerini telefon uygulaması üzerinden seçmeleri ve parmak izi, yüz tanıma ya da bir şifre ile işlemi onaylamaları gerekiyordu. Ses tanıma ile ödeme onaylama özelliğinin görme bozukluğuna sahip kişilerin hayatlarını kolaylaştırabileceği ifade ediliyor.

Özelliğin kesin olarak Google Asistan'a eklenip eklenmeyeceği konusunda ise ne yazık ki henüz kesin bir bilgi bulunmuyor. Bu özellik şu an için Google'ın akıllı hoparlörlerinde ve yine Google'ın akıllı ekranlarında bulunan Google Asistan'da test aşamasında çalışıyor.