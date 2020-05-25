PhoneArena sitesi tarafından bugün ortaya atılan bir iddiaya göre Google Pixel 5, Qualcomm’un amiral gemi modeller için tasarladığı Snapdragon 865 işlemcisi yerine Snapdragon 768G işlemcisi ile gelecek.

Bilindiği üzere 5G teknolojisi, son günlerde teknoloji dünyasında en çok konuşulan konulardan biri. Genel olarak yüksek maliyete sahip olan bu altyapının sonucu olarak Qualcomm firmasının da maliyetleri artmış durumda. Yüksek maliyetlerden dolayı bir cihazın Snapdragon 865 işlemci ve Snapdragon X55 5G modem ile piyasa sunulmasıysa son kullanıcı olan biz tüketicilerin cebine pek yaramayacağa benziyor çünkü bu durum doğal olarak akıllı telefonların fiyatının artmasına da sebep oluyor.

Bunun farkında olan teknoloji devi Google da yeni telefonu Google Pixel 5 modelinde orta segmente yönelik tasarlanan Snapdragon 768G işlemciyi kullanmayı planlıyor. Bu durum, Google Pixel cihazlar için bir ilk çünkü Google, daha önce Pixel modellerinde yalnızca Qualcomm’un 8 serisi amiral gemisi işlemcilerini kullanıyordu.

Snapdragon 768G neler sunuyor?

Her ne kadar Snapdragon 8 serisi işlemciler kadar iddialı olmasa da 7 nm mimarisi ve Qualcomm Kyro 475 CPU’suna sahip olan Snapdragon 768G de kötü bir seçenek değil. Snapdragon 765G'deki 2,4 GHz'lik çalışma frekansı 2,8 GHz’e çıkartılan Snapdragon 768G işlemcisi, ayrıca Adreno 620 grafik işlem birimiyle geliyor. Bu da performans açısından Snapdragon 765G’ye oranla %15’lik bir artış anlamına geliyor.

Bağlantı tarafındaysa Qualcomm firması, Snapdragon 768G modelinde 100 MHz bant genişliğinin yanında zayıf bağlantılar için 4xMIMO desteğine sahip olan Snapdragon X52 5G modemini tercih etmiş durumda. Son olarak Snapdragon 768G işlemcisinde bulunan 2,4 GHz ve 5 GHz seçeneklerine sahip olan WI-FI 6 bağlantısının da iyileştirildiği işlemci, Snapdragon 765G modelinde yer alan Bluetooth 5.0 bağlantısının aksine daha iyi bağlantı ve pil performansı sağlayan Bluetooth 5.2 sürümüyle geliyor.

Google Pixel 5’in beklenen diğer özellikleri:

Android 11

Kablosuz şarj desteği

699 dolar fiyat etiketi

Google’ın yeni modeli olan Pixel 5 için kullandığı işlemci tercihi hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.