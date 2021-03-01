Chrome'un Masaüstü Sürümüne Sekme Gruplama Özelliği Geldi

Google Chrome'un masaüstü sürümü güncellendi. Bu güncelleme, birkaç gün önce Android kullanıcılarına sunulan sekme gruplama özelliğini getirdi. Kullanıcılar artık açtıkları sekmeleri farklı farklı gruplar altına alıp, bu grupları birbirlerinden ayırabiliyorlar.

Eğer Android işletim sistemine sahip olan bir telefon kullanıyor ve Google Chrome'un son güncellemesini yüklediyseniz, uygulamada yeni sekmeler açtığınızda bu sekmelerin gruplandırıldığını görmüşsünüzdür. İşte bu özellik, artık Chrome'un masaüstü sürümünde kullanılabilir oldu. Uzunca bir süredir test edilen özellik, an itibarıyla deneyimlenebiliyor.

Chrome'un masaüstü sürümünü güncelleyen Google geliştiricileri, sekmelerin gruplandırılmasına izin vermeye başladı. Böylelikle bir kullanıcı, açtığı onlarca sekmeyi bir grup altına aldıktan sonra çalışmalarını o grup üzerinden sürdürebilecek. Böylelikle Chrome'un sekme çubuğu, biraz daha derli toplu olacak. Bu durum özellikle de çok sayıda sekme kullanan ve Chrome'un açılışını, "Kaldığım yerden devam et" şeklinde ayarlayan kullanıcıların işine yarayacak.

Google Chrome'un sekme gruplama özelliği işte böyle görünüyor

Google Chrome'un yeni özelliğine, sekme çubuğundaki bir yeni sekmedeyken ya da herhangi bir sayfa açıkken sağ tık yaparak ulaşabiliyorsunuz. "Sekmeyi yeni gruba ekle" yazan seçeneği kullanarak da bir ya da birden çok sayıda sekmeyi bir gruba alabiliyor, bu grupları isimlendirebiliyor ve farklı renklerle birbirlerinden ayırabiliyorsunuz. Grup için tahsis ettiğiniz ismin üzerine sağ tık yaptığınızda da bu grubu silebiliyor, yeniden düzenleyebiliyor ya da başka bir Google Chrome penceresi üzerinde çalıştırabiliyorsunuz.

Özelliği kullanabilmek için Google Chrome'un son sürümünü kullandığınızdan emin olmanız gerekiyor. Google, Chrome'un güncellemelerini genelde otomatik olarak yapıyor ancak yine de kontrol etmek isterseniz, ekranın sağ tarafında bulunan üç nokta simgesine tıklayın. "Ayarlar" seçeneğine tıkladıktan sonra da sol taraftaki menüler arasında yer alan "Chrome hakkında"ya tıklayın. Açılacak sayfada Chrome'un son sürümünü kullanıp kullanmadığınızı kolaylıkla anlayabilirsiniz.