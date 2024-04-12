Google, VPN Hizmetinin Fişini Çekiyor

Google, Google One aboneliği kapsamında sunduğu VPN hizmetini kaldıracağını açıkladı. Hizmet, yıl sonunda tarihin tozlu raflarına karışacak.

ABD merkezli teknoloji devi Google'ın, "Google One" abonelik sistemiyle sunduğu hizmetlerden bir tanesi de VPN özelliğiydi. Kullanıcılar, Google One abonesi olduktan sonra internet bağlantılarını, Google'ın VPN servisi üzerinden sağlayabiliyorlardı.

Ancak Google'ın VPN hizmetinin o kadar da işe yaramadığı ortaya çıktı. Google One abonelerine bir e-posta gönderen Google, hizmeti yıl sonuna kadar kaldıracağını açıkladı. 9to5Google'a konuşan bir sözcü, hizmetin o kadar da aktif olarak kullanılmadığını, bu yüzden kademeli olarak kaldırılacağını söyledi.

Google VPN için kesinleşmiş bir kaldırma tarihi yok

Google'ın müşterilerine gönderdiği e-postada, kesinleşmiş bir kaldırma takviminden bahsedilmiyor. Ancak "yılın ilerleyen dönemleri" ifadeleri kullanılıyor. Buradan, Google One'daki VPN seçeneğinin yıl sonuna kadar tarihin tozlu raflarına karışacağını söyleyebiliriz.

Bu arada; Google'ın aldığı karar, Pixel telefon kullanıcılarını bir nebze de olsa etkilemeyecek. Google tarafından yapılan açıklamada, Pixel 7 veya daha yeni bir model kullanan tüketicilerin, Google'ın VPN hizmetinden faydalanmaya devam edebilecekleri ifade edildi.