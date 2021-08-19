Eğer bir akıllı televizyonunuz yoksa ya da akıllı televizyonunuzun işletim sistemi Android değilse uygun fiyata bir tane Android TV box alarak televizyon deneyiminizi çok daha keyifli hale getirebilirsiniz. İşte her bütçeye uygun Android TV box cihazlar ve bu cihazların öne çıkan özellikleri.

Kullandığımız neredeyse tüm cihazlar artık akıllıyken neden televizyonlarımız eksik kalsın? Eğer bir akıllı TV’niz varsa ama işletim sistemi farklıysa ya da akıllı televizyonunuz yoksa uygun fiyatlı bir Android TV box alarak televizyonunuzu bir akıllı TV haline getirebilirsiniz. Android TV box, var olan televizyonunuzu ek bir cihaz yardımı ile Android işletim sistemi üzerinden kullanmanızı sağlıyor.

Android TV box fiyatları son derece değişken. Bunun en büyük nedeni ürünlerin sahip olduğu birbirinden farklı özellikler ve sunduğu farklı hizmetlerdir. Ancak endişe etmeyin. Listemizde her bütçeye ve zevke uygun bir cihaz mutlaka bulacaksınız. Sizin için farklı özellikleriyle öne çıkan ve her bütçeye uygun ürünlerden oluşan bir Android TV box listesi hazırladık.

Her bütçeye uygun Android TV box önerileri:

Dreamstar A4 Media Player ALPsmart Media Player Hiremco X2 Android TV Box Xiaomi Mi Box S Gomax H96 Max Techstorm i96 Pro Allwinner Prixton Android TV Box Next Mybox Android TV Box Wechip H96 Mini

Hızlı ve kaliteli: Dreamstar A4 Media Player

Android 9.0 işletim sistemine sahip olan Dreamstar A4 Media Player, ARM Cortex-A55 işlemciye ve 1.9 GHz işlemci gücüne sahip. 4 çekirdekli olması onu hızlandırırken 4K görüntü çözünürlük kalitesi onu vazgeçilmez yapıyor. HDMI 2.0 bağlantı portu sayesinde dilediğiniz televizyona kolayca bağlayabileceğiniz ürünün üzerinde birçok USB bağlantı noktası ve yüklü uygulamalar da sizi bekliyor olacak. Ürünün gittigidiyor sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

4K görüntü kalitesi ile öne çıkıyor: ALPsmart Media Player

4K görüntü çözünürlük kalitesi ile dikkat çeken ALPsmart Media Player, HDMI 2.1 bağlantı portuna ve birçok USB bağlantı noktasına sahip. Kodi Medya Oynatıcı, AirPlay uyumu, IPTV desteği olan cihaza oyun kolu bağlayarak dilediğiniz oyunu oynamanız da mümkün. Android 9.0 işletim sistemine, ARM Cortex-A55 işlemciye, 1.7 GHz işlemci gücüne ve 4 çekirdeğe sahip. Ürünün gittigidiyor sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Tüm uygulamalara erişebilirsiniz: Hiremco X2 Android TV Box

4 GB RAM gücüne sahip olan Hiremco X2 Android TV Box, 4K çözünürlük kalitesini HDMI 2.0 bağlantı portu üzerinden sunuyor. Android Q 10.0 işletim sistemine sahip olduğu için tüm uygulamalara kolay ulaşabilirsiniz. USB bağlantı noktaları sayesinde pek çok farklı harici belleği bu cihaza bağlayabilir ve televizyonunuzda aklınıza gelen tüm formatlardaki dosyaları açabilirsiniz. Ürünün Amazon sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Güçlü işletim sistemi: Xiaomi Mi Box S

Android 8.1 işletim sistemine, Cortex A53 işlemciye ve Bluetooth 4.2 özelliğine sahip olan Xiaomi Mi Box S, aynı zamanda 4 çekirdekli olması ile dikkat çekiyor. Kutu üzerinde bulunan USB bağlantı noktalarına dilediğiniz harici belleği bağlayarak aklınıza gelen tüm formatlardaki dosyaları oynatabilirsiniz. Dahili depolama alanı 8GB olsa da bu alan gerekli uygulamalar için yeterli bir kullanım alanı sunuyor. Ürünün Amazon sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Geniş depolama alanı: Gomax H96 Max

Sunduğu 4K görüntü çözünürlük kalitesi ile gönüllerin fetheden Gomax H96 Max, 64 GB gibi son derece geniş bir dahili depolama alanına ve 4 GB RAM gücüne sahip bir cihaz. Küçük boyutlu olması sayesinde kolayca taşınabilen ürün aynı zamanda HDR görüntü özelliğine sahip. 100 Mbit/s internet desteği ile tüm işlemlerinizi son derece hızlı bir şekilde gerçekleştirmenize imkan sağlıyor. Ürünün n11 sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Çok amaçlı bir cihaz: Techstorm i96 Pro Allwinner

Full HD görüntü çözünürlük kalitesi sunan Techstorm i96 Pro Allwinner’ın en dikkat çeken özellikleri 64 GB dahili depolama alanına ve 4 GB RAM gücüne sahip olması. Bu cihazın diğer bir dikkat çeken özelliği ise boyut olarak küçük olmasına rağmen üzerinde pek çok farklı amaca hizmet eden bağlantı portları taşıyor olması. Yani bu cihaz için çok amaçlı demek yanlış olmaz. Ürünün Amazon sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Dahili uygulamaları ile dikkat çekiyor: Prixton Android TV Box

Prixton Android TV Box, çok fazla özellik aramıyorum işini yapsın yeter diyen kullanıcılar için ideal bir ürün. Üzerinde pek çok farklı amaca hizmet eden bağlantı portları taşıyor. Cihaz ile birlikte dahili olarak gelen Kodi Medya Oynatıcı başta olmak üzere pek çok farklı uygulama kullanıcıları bekliyor olacak. Yani tam bir tak-çalıştır cihazı. Ürünün Amazon sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Uygun fiyatlı ama oldukça güçlü: Next Mybox Android TV Box

Uygun fiyatlı bir ürün olmasına rağmen 4K görüntü çözünürlük kalitesi sunan Next Mybox Android TV Box, 16 GB dahili depolama alanına ve 2 GB RAM gücüne sahip. Android 10 işletim sistemine sahip olması ise bu cihazı öne çıkaran özelliklerden bir tanesi. Bluetooth özelliğinin olmaması eksikliğini, sahip olduğu pek çok farklı amaca hizmet eden bağlantı portları ile gidermeyi başarıyor. Ürünün gittigidiyor sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Küçük olduğuna bakmayın: Wechip H96 Mini

Wechip H96 Mini, gerçek anlamda minicik. Çantanıza atıp dilediğiniz yere kolayca götürebilir ve dilediğiniz televizyona bağlayarak çalıştırabilirsiniz. 1 GB RAM gücü ve 8 GB dahili depolama alanı böyle küçük bir cihaz için oldukça normal. Küçük olduğuna bakmayın, üzerinde pek çok farklı amaca hizmet eden bağlantı portları taşıyor. Yani geniş bir kullanım alanı sunduğu kesin. Ürünün n11 sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Bağladığınız anda tüm televizyonları bir akıllı TV haline getiren her bütçeye uygun Android TV Box listesi hazırladık ve kısaca cihazların öne çıkan özelliklerinden bahsettik. Listemizdeki ürünleri fiyatları, farklı alışveriş sitelerinde yer alan farklı kampanyalara göre değişiklik gösterebilir.