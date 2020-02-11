Google, dünyanın farklı yerlerindeki muhteşem manzaraları çok farklı açılardan sunan Earth View'a yüksek çözünürlüklü 1.000 yeni görsel ekledi.

Google, uzaydan çekilen binlerce manzara görüntüsünü tek bir çatı altında Google Earth View'da topluyor. Son on yıl boyunca büyümeye devam eden koleksiyon, Android cihazlar için duvar kağıtları, Chromecast ve Google Home için ekran koruyucuları ve daha pek çok amaçla kullanılabiliyor.

Arama devi; bugün, koleksiyona 1.000’den fazla yeni görsel ekleyerek Earth View’daki en büyük güncellemesini yaptı. Yeni eklenenlerle birlikte koleksiyonda yer alan görsel sayısı ise 2.500’ün üzerine çekti. Yüksek çözünürlüklü bu görüntüler, dünyanın farklı yerlerinde yer alan binlerce farklı manzarayı içeriyor. Tüm yeni görüntüler, oldukça popüler olan Earth View Chrome uzantısının yanı sıra Earth View Gallery üzerinden de erişilebilir durumda.

Google Earth View'daki fotoğraf sayısı 2.500'ü aştı:

Dünyamızı üç boyutlu bir harita olarak önümüze seren Google Earth, bunu yapmak için uydulardan çekilmiş değişik çözünürlükteki fotoğrafları kullanıyor. Bundan 50 yıl öncesine kadar uzaydan görüntü elde etmek imkânsız gibi görünürken şimdi bu hizmete milyonlarca insan erişebiliyor.

Tabii ki uygulamanın gelişimi çok kolay olmadı ve uygulama, pek çok süreçten geçti. İlk olarak Haziran 2001’de piyasaya sürülen Google Earth, Temmuz 2005’te sadece ABD’nin tamamına yakınını nispeten yüksek çözünürlükte fotoğraflarla gösterebiliyordu. Uzaydan çekilen fotoğrafların bir koleksiyon şeklinde sunulduğu Earth View’ı hayata geçirmek için Ubilabs ile iş birliği yapan Google, doğru görüntüleri elde edebilmek için geçtiğimiz birkaç yıl boyunca yoğun çaba sarf etti ve nihayet bu yeni görüntülere erişebildik.

Earth View’da yer alan birbirinden harika bu manzaralara erişmek için bu bağlantı üzerinden Earth View Chrome uzantısına ve bu bağlantı üzerinden de Earth View Gallery’ye ulaşabilirsiniz. Bu noktada dikkatli olmanızı öneriyoruz zira uygulamaya girdiğinizde saatin nasıl geçtiğini anlayamayabiliyorsunuz.