Google’ın Gelişmiş Koruma Programı, Nest Cihazlara Geldi

Teknoloji devi Google, özellikle politikacılar ve gazeteciler gibi güvenlik açısından daha yüksek risk altında olan kullanıcıları için yeni özelliğini duyurdu. Detaylara gelin birlikte bakalım.

Amerika Birleşik Devleti merkezli teknoloji devi Google, özellikle politikacılar ve gazeteciler gibi güvenlik açısından daha yüksek risk altında olan kullanıcıları için daha güçlü hesap koruması sunan güvenlik hizmeti Gelişmiş Koruma Programı’nı Nest cihazlarına getirdi.

Üçüncü parti uygulamaların hesaplara erişimini engellemenin yanında kötü niyetli yazılımlara karşı koruma sağlayan ve siber saldırılara karşı kullanıcılarına daha güvenli bir hizmet sunan Gelişmiş Güvenlik Programı, 2017 yılında Google tarafından tanıtıldı. Kullanıcılardan gelen yoğun istek üzerineyse program firmanın Nest markalı cihazlarına da eklendi.

Nest cihazlarda güvenlik seviyesi artırıldı:

İnternet bağlantısıyla çalışan birçok cihaz, temel güvenlik konularında dahi zayıf olması ve hacklenmesi son derece kolay olması sebebiyle hackerlar için hedef hâline gelmiş durumda. Başarılı bir hack girişimi sonucunda bir kişi ya da grup, kolaylıkla cihazın kamerasına erişime sahip olabilir ya da güvenlik açısından zayıf olan cihazların tüm kontrolünü ele geçirebilir.

Her ne kadar Nest markalı cihazlar piyasada bulunan diğer birçok cihaza oranla daha güvenli olsa da cihazların hacklenme ihtimali birçok kullanıcı için tehdit oluşturuyor. 2020 yılının başlarında markanın ürünlerinin açıklarından yararlanarak sistemlere saldıran gruplar sonucu teknoloji devi Google, kullanıcılarına zorunlu olarak iki aşamalı doğrulama hizmeti sundu.

Bu hareketiyle özellikle rakibi Amazon gibi firmaların akıllı ev sistemlerine göre kullanıcılara daha güvenli bir ortam yaratan Google’ın son zamanlarda kişisel güvenlik ve gizliliğe yönelik gerçekleştirdiği uygulamaların takdir edilesi olduğunu söyleyebiliriz. Siz Google’ın güvenlik ve verilerin korunması konusundaki adımlarını nasıl buluyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşmayı unutmayın.