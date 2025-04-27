Google'ın ABD'deki tekel davasındaki yeni ifadelere göre şirket, Gemini'ı Samsung telefonlarda varsayılan asistan yapmak için Güney Koreli firmaya servet ödemiş.

Google, şu anda internet dünyasının en büyük davalarından biriyle karşı karşıya. ABD hükûmeti, şirketi arama ve reklamlar gibi konularda tekel olmakla suçluyor ve rakiplerinin yükselmesine izin vermediğini söylüyordu. Şimdi ise bu davayla ilgili yepyeni bir gelişme yaşandı.

Bloomberg tarafından aktarılan bilgilere göre bu haftaki duruşmadaki ifadelerde Google’ın, Samsung’a yapay zekâ aracı Gemini’ı telefonlarda varsayılan yapması için servet ödediği ortaya çıktı.

Google, suçlamaların ortasında Samsung’a para ödeyerek bir rekabete aykırı davranış daha sergilemiş

Google yöneticisi Peter Fitzgerald’ın ifadesine göre Google’ın Samsung’a olan ödemeleri, ocak ayında başladı. Bu da şirketin rekabet yasarını ihlal ettiği kararı verildikten sonra demek. Karar, şirketin Apple’a arama motorunu varsayılan yapması için büyük miktarda ödemeler yapmasının ardından gelmişti.

Yani anlayacağınız Google, rekabete aykırı davranışlar sergilediği suçlamalarıyla karşı karşıyayken Samsung ile de benzer bir hamle yaptı ve Gemini’ın Samsung telefonlara önden yüklü gelmesi için Güney Koreli şirkete büyük paralar ödedi. Para miktarı ise paylaşılmadı. Samsung, ocakta S25’i çıkardığında Bixby’i geri çekerek Gemini’ı varsayılan asistan yapmıştı. Bunun nedeni Google’ın kendisine para ödemesiymiş.

Anlaşma 2 yıllıkmış ve Samsung’a aylık "devasa miktarda" ödemeler yapılacakmış

Anlaşmanın 2 yıllık olduğu ve her ay ödeme yapılacağı da gelen bilgiler arasında. Aylık ödemelerin bile “çok yüksek miktarlarda” olduğu da iddialarda belirtilmiş. Ayrıca Google’ın Samsung’a Gemini’a gelen aboneliklerden de pay ödeyeceği de söyleniyor.

Bunlar Google için hiç iyi haberler değil. Şİrket zaten büyük baskı altında ve bölünme riskleriyle karşı karşıya. Samsung’a para ödediği ortaya çıkması davayı kaybetmesine katkı sağlayabilecek bir durum. Neler olacağını bekleyip göreceğiz.