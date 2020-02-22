Arama devi Google, gizli olması gereken WhatsApp gruplarının katılma bağlantılarını arama motoruna indeksleyerek güvenlik açığına sebep oluyor. WhatsApp'ın bu konuda herhangi bir önlem almaması ise kullanıcıların alternatif uygulamalara yönelmesine yol açıyor.

Pek çok kişi, ailesiyle veya arkadaşlarıyla sohbet ederken kullanımı kolay ve özel olduğu için WhatsApp’ı tercih ediyor. Ancak yeni ortaya çıkan raporlar, şifrelenmiş uygulamanın düşündüğünüz kadar özel olmayabileceğini ortaya çıkardı. Bu noktada WhatsApp’ın gizliliğini ihlal eden noktaysa Google oluyor.

Paylaşılan raporlara göre Google, özel olması amaçlanan grupların bağlantılarını arama motoruna indeksleyerek WhatsApp grup sohbetlerinin kolayca bulunabilmesine neden oluyor. Bu noktada kullanıcılar, kısa bir Google aramasından sonra özel olması gereken gruplara ait katılma bağlantısını bularak o gruplara dahil olabiliyor.

Google aramalarından WhatsApp gruplarına erişmek mümkün:

Geçtiğimiz gün Jordan Wildon isimli bir kullanıcı, Twitter hesabından “WhatsApp gruplarınız sandığınız kadar güvenli olmayabilir” yazılı bir paylaşımda bulundu. “Bağlantı ile Gruba Davet Et” özelliğinin gruba katılma linklerini Google arama motoruna eklediğini söyleyen Wildon, bu grupların internet ortamında kullanılabilir olduklarını belirtti.

Birkaç basit aramayla birçok gruba erişilebildiğini söyleyen Motherboard ise yapılan araştırma kapsamında 470 binden fazla grubun bağlantısının Google üzerinden bulunabildiğini açıkladı. Durum böyle olunca internet üzerindeki ‘bağlantıyla gruba girme’ linklerini bulan bir kişi, katıldığı gruptaki kişilerin telefon numaralarını da ele geçirebiliyor.

Veri güvenliğinden endişe duyan kişiler, alternatif mesajlaşma uygulamalarına yönelebilir:

Bilindiği üzere WhatsApp, veri güvenliğini sağlamak için uçtan uca şifreleme yöntemi kullanıyor. Ancak popüler mesajlaşma uygulamasının çatısı altında bulunduğu Facebook, daha önceleri pek çok veri skandalıyla gündeme gelmişti. Bu yüzden de insanlar, Facebook’a olan güvenlerini kaybetmeye başladı.

Bu noktada ESET’te siber güvenlik uzmanı olan Jake Moore, kullanıcı güvenliğinin risk altında olduğunu düşünen kişilere Telegram veya Signal gibi alternatif uygulamalar kullanmasını tavsiye ediyor. Moore ile aynı fikirde olan bir başka güvenlik araştırmacısı Sean Wright da gizlilikle ilgili problemleri olan kişilerin alternatif uygulamaları denemesi gerektiğini söylüyor.