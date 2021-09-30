Navigasyonun Yanlış Yönlendirdiği Adam Arabasıyla Takla Attı

İstanbul Ümraniye'de navigasyona gösterdiği sokağa sapan vatandaş, hayatının şokunu yaşadı. Sokağın merdiven basamaklarıyla kaplı olduğunu göstermeyen uygulama, Osman Karaoğlan isimli vatandaşın aracıyla takla atmasına yol açtı. Yaşanan kazada neyse ki yalnızca maddi hasar meydana geldi.

İstanbul Ümraniye'de navigasyon uygulamalarına neden tamamen güvenmemeniz gerektiğini gösteren bir olay yaşandı. Osman Karaoğlan isimli bir vatandaş, navigasyonun yönlendirmesiyle girdiği bir sokakta aracıyla takla attı. Navigasyon sisteminin sokaktaki merdivenleri göstermemesi, maddi hasarlı trafik kazası yaşanmasına yol açtı.

Aracıyla bir adrese ulaşmak isteyen vatandaş, elim kazadan yara almadan kurtuldu. Konuyla ilgili yaptığı açıklamalarda hala olayın şokunda olduğundan bahseden Osman Karaoğlan, "Ben yukarıdan geliyordum. Navigasyon burayı sokak olarak gösteriyordu. Sağ yapmamla takla atmam bir oldu. İçeride kendimi korudum, ucuz kurtuldum." ifadelerini kullandı.

Bu ilk değil

Sokağın yol yerine merdiven şeklinde dizayn edilmesi ve navigasyon uygulamasının da bu durumu atlaması üzerine yaşanan trafik kazasıyla ilgili açıklamalarda bulunan mahalle sakinleri, aynı yerde çok sayıda trafik kazası yaşandığını belirterek, bu bölgeye el atılmasını istediler. Mahalleliye göre sokağın girişinde yol değil merdiven basamağı olduğuna dair hiçbir uyarı yok.

Merak edenler için; kazanın yaşandığı bölgenin İstanbul Ümraniye'de bulunan Armağanevler Mahallesi olduğunu belirtelim. Eğer bu bölgeye navigasyon ile girerseniz ve Gürsel Sokak'tan Başak Sokak'a yönelmeniz istenirse, navigasyon bu dediğini yapmayın. Zira Osman Karaoğlan isimli vatandaşın başına gelen olayın benzerini siz de yaşayabilirsiniz...