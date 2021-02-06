Google, 2020'de Açıklarını Bulanlara 6,7 Milyon Dolar Ödedi

Google bildiğiniz üzere Android, Chrome ve Google Pay gibi hizmetlerinde yer alan güvenlik açıklarını ve hataları bulanlara ve bunlara dair çözümler sunanlara ödül olarak bir ödeme yapıyor. Şirketin 2020'de bunun için ödediği miktar ise 6,7 milyon dolar.

Google, 2010 yılında başlattığı bir hata ödül programıyla, tüketicilerini de hizmetlerini geliştirmenin bir parçası haline getirdi. Bu program ile Google uygulamalarında güvenlik açıkları ve hatalar bulan kişiler, buldukları hata ve sundukları çözüme göre değişen bir ödeme ile ödüllendiriliyor.

Aslında benzer uygulamaları neredeyse tüm teknoloji şirketlerinde görmek mümkün. Örneğin Apple'ın adını da 'Apple'ın açığını bulan gence ödül' gibi haberlerde sık sık görürüz. Ancak Google'ın önemli bir farkı, birkaç yıldır bu program dahilinde bu kişilere toplamda ne kadar ödeme yaptığını açıklaması.

2020'de ödenen toplam miktar 6,7 milyon dolar:

Google yaptığı bir açıklamayla 2020'de 62 farklı ülkeden yaklaşık olarak 662 kişiye toplamda 6.7 milyon dolar ödeme yaptığını bildirdi. En çok hata ve açıkla en çok ödeme yaptıran uygulama ise Chrome oldu. Google, Chrome'un açıklarını bulan kişilere 2020'de toplamda 2,1 milyon dolar ödedi.

Aynı zamanda Android açıkları için de bolca ödeme yapmak durumunda kalan Google'ın bu uğurda ödediği miktar 1,74 milyon dolar. Google Pay için ise toplamda 270 bin dolar ödeme gerçekleştirilmiş. Şirketin geçtiğimiz yıl yaptığı açıklamaya göre Google, bu program başlatıldığından beri hatalarını bulanlara toplamda 21 milyon dolar ödeme gerçekleştirmiş.

Google bir yandan da üniversitelere, gerçekleştirilecek araştırmalar için ve bir yandan da kendi itibarını yükseltecek çalışmalar yapmaları karşılığında her yıl milyonlarca dolar ödeme yapıyor.