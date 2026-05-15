Google'ın 19 Mayıs'ta gerçekleştireceği Google I/O etkinliğinde neler görmeyi bekliyoruz?

Google I/O 2026, 19 Mayıs'ta başlayacak ve son birkaç yılda gördüklerimizi hesaba katarsak, bu etkinliğin ana odağı da yapay zekâ olacak.

İki gün sürecek etkinlik canlı olarak yayınlanacak ve etkinlikte Gemini, Android, Chrome ve daha fazlasına ilişkin güncellemelerin ele alınması bekleniyor. Etkinlikte açılış konuşmaları, demolar ve Google'ın "Diyaloglar" adını verdiği, yapay zekânın geleceğine dair sohbetlerin yer alacağı oturumlar da yer alacak. Peki etkinlikte nelerin tanıtılmasını bekliyoruz?

Yeni Gemini modeli

Gemini'a dair yeni çağı başlatacak yeni Gemini modelinin etkinliğin en önemli duyurusu olması bekleniyor. İster adı 4.0 olsun ister bununla aradaki bir sürüm olsun, Google’ın yapay zekâsının daha yeni ve daha yetenekli bir versiyonunun gösterileceği neredeyse kesin.

Öyle ki yeni nesil bir model, şirketin gelecekteki tüm ürün yol haritasının gidişatını belirleyecek. Yeni Gemini modeli başlı başına yalnız olmayacak. Onu Nano Banana, Gemma, Lyria ve Genie'nin de bulunduğu güncellemeler takip edecek. Ayrıca Google'ın yapay zekâ tabanlı video oluşturma aracı olan Veo 4'ün de duyurulabileceği konuşuluyor.

Yeni Gemini Live ses modelleri

Sızıntılar, Gemini'ın ses konusunda önemli bir güncelleme alabileceğini gösteriyor. Bu hafta ortaya çıkan gelişmelerde, Google uygulamasındaki gizli bir model seçicinin, "Capybara" ve "Nitrogen" gibi kod adlarına sahip varyantlar da dâhil olmak üzere, şu anda şirket içinde test aşamasında olan yedi adet daha önce bilinmeyen Gemini Live ses modelini ortaya çıkardığı bildirilmişti.

Bu modellerden biri, sorulduğunda kendisini "Gemini 3.1 Pro" olarak tanımlasa da yapılan testlerde bellek, konum erişimi ve doğrulama yeteneği gibi konularda aralarında önemli davranışsal farklılıklar olduğu fark edildi. Yani bu noktada da yeni bir şeyler görmemiz oldukça muhtemel.

Yeni video düzenleme araçları

Video tarafında da sızıntılar yok değil. Etkinlik öncesinde belirli kullanıcılara sunulmaya başlanan yeni bir video oluşturma modeli olan Gemini Omni’yi Google I/O 2026'da görmeyi bekliyoruz. İlk test imkânına erişen kullanıcılar, Omni'yi videoları yeniden düzenleme, sohbet içi düzenleme ve şablon tabanlı içerik oluşturma yeteneklerine sahip olarak tanımlıyor. Yani Veo'nun çok daha gelişmiş bir hâli diyebiliriz.

İlk demo testleri oldukça etkileyici sonuçlar sergilemiş olsa da modelin hesaplama açısından oldukça kaynak tükettiği söyleniyor. Örneğin bir kullanıcı, sadece iki kısa klip oluştururken günlük AI Pro plan kotasının %86’sını tüketmiş.

Aluminium OS

Google, bu hafta The Android Show etkinliğinde Googlebook'u tanıttı. Tanıtım sırasında Google temsilcileri, yapay zekâ destekli dizüstü bilgisayarların ChromeOS üzerinde değil, adını açıklayamadıkları isimsiz bir işletim sistemi üzerinde çalışacağını belirtti.

Bu da belli ki, Google'ın PC'ler ve dizüstü bilgisayarlar için bir Android işletim sistemi oluşturmaya yönelik uzun süredir devam eden projesinin Google I/O 2026'da karşımıza çıkacağı anlamına geliyor. Proje, potansiyel olarak Android ile Chrome OS'i tek bir platformda birleştirecek ve bu sisteme Aluminium OS adı verilecek.

Google'ın Android Ekosistem Başkanı Sameer Samat, bu yılın başlarında verdiği bir demeçte, yeni platformun 2026'da piyasaya sürülme planının hâlâ geçerli olduğunu doğrulamıştı.

Android XR gözlük

Geçen yılki I/O etkinliğinde bir konsept olarak tanıtılan Android XR akıllı gözlüğünün 2026'da piyasaya sürüleceğini Google, geçtiğimiz Aralık ayında doğrulamıştı.

Google aslında bu çatı altında iki farklı ürün geliştiriyor. İlki, ellerin serbest kalmasını sağlayan Gemini etkileşimi için kamera, hoparlörler ve mikrofonlarla donatılmış, ekranı olmayan bir yapay zekâ gözlüğü ki bu tasarım, Meta'nın Ray-Ban gözlükleriyle bariz benzerlikler taşıyor.

İkinci ve daha iddialı ürün ise navigasyon talimatları ve çeviri alt yazıları gibi bilgileri yalnızca kullanıcının görebileceği şekilde gizli bir şekilde görüntüleyebilen bir lens içi ekrana sahip. Her iki ürün de Samsung, Gentle Monster ve Warby Parker ile ortaklaşa geliştiriliyor ve her ikisi de Ekim 2025’te piyasaya sürülen Samsung Galaxy XR'da kullanılan işletim sistemi olan Android XR ile çalışıyor. Google I/O 2026'da her iki gözlük modelini de görmeyi umuyoruz.

Android XR platformu

Geliştirici açısından bakıldığında Android XR gözlükleri için Google'ın kendi tasarım belgeleri, şirketin bu deneyimi nasıl ele aldığına dair bir fikir veriyordu. Platform, arayüzlerin insanların dünyayı algılama biçiminin doğal bir uzantısı gibi hissedilmesi gerektiği fikri üzerine geliştirildi.

Google I/O 2026, geliştiricilerin bu platform için uygulama geliştirmeye başlamak üzere nihayet tam bir araç setine kavuşacağı etkinlik olacak.

Android 17

Google, Şubat ayından bu yana Android 17 beta sürümlerini yayınlıyor; nihai sürümün ise Ağustos ayında düzenlenecek geleneksel "Made by Google Pixel" donanım etkinliği öncesinde, Haziran veya Temmuz aylarında piyasaya sürülmesi bekleniyor.

Beta sürümü şu ana kadar öne çıkan özellikler açısından biraz yetersiz kalsa da uygulamalara hızlı erişim sağlayan bir yüzen pencere sistemi olan "app bubbles" en dikkat çekici yeniliklerden biri oldu. Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Android 17'ye dair yeni şeyler görmemiz mümkün.

Daha fazla yapay zekâ ajanı

Genel olarak yapay zekâ ajanlarında ciddi bir atılım görebiliriz. Asgari düzeyde girdi ile sizin adınıza görevleri yerine getirebilen sistemler şu anda son derece popüler.

Zira son günlerde OpenAI'ın bu konsept etrafında bir telefon geliştirdiği söyleniyor. Google bir süredir bu yönde sinyaller veriyor ve Google I/O 2026, Gemini ile bunun pratikte nasıl göründüğünü sergilemek için en uygun etkinlik.

Google Arama'nın geleceği

Google'ın bir arama motoru olduğu zamanları hatırlıyor musunuz? Bir zamanlar, bir yapay zekâ şirketi hâline gelmeden önce, Google internette aradığınız şeyleri bulmanıza yardımcı olurdu.

Eh, hâlâ bu hizmeti veriyor olsa da pek çoğumuz yapay zekâ destekli aramalara kendimizi kaptırdık. Keza Google da AI Modu ve AI özetleri ile bu furyaya dâhil oldu. Google I/O 2026'da da Google'ın AI Modu ve AI Özetleri ile ilgili güncellemeleri duyurmasını bekliyoruz.

Peki sizin Google I/O 2026'dan beklentileriniz neler? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.