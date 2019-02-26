Google'ın Bilim Yarışmasındaki Türk Genci: Berkay Çatak

17 yaşındaki bilişim öğrencisi Berkay Çatak, Google’ın bilim yarışmasında yer alıyor. Çatak, projesinin galip gelmesi halinde eğitim bursu ve projesi için kaynak alacak.

Berkay Çatak, 17 yaşındaki bir bilim öğrencisi. Bugüne kadar pek çok proje geliştiren genç bilişimci, daha önce de kayıp-çalıntı ilanları için bir sosyal platform oluşturmuştu.

Çatak şimdi de Google’ın yarışmasında Tlight adlı projesiyle boy gösteriyor. Tlight, trafik ışıklarının yaya yoğunluğuna ve trafik durumuna göre ayarlanmasını sağlayan bir sistem. Işıklarda bulunan kameralar acil durumları da algılayarak ona göre tepki verebiliyor.

Berkay Çatak, “17 yaşımda bilişim öğrencisiyim. Küçüklüğümden beri yazılım ve bilişim sektörüne ilgi duyuyorum ve bu alanda kendimi geliştirecek projeler ortaya koymaya çalışıyorum. Küçüklüğümden beri bir çok proje geliştirdim, bunlardan elde ettiğim tecrübelerle daha iyi projeler geliştirip başarılı olmayı umuyorum” dedi.

Projesini de anlatan genç bilişimci, “Bunun yanında Tlight ismiyle bir proje daha gerçekleştiriyorum. Bu projeyle trafik ışıklarının daha verimli olarak kullanılmasını amaçlıyorum. Yaya geçitlerindeki trafik ışıkları bir kamera ve sensör yardımıyla yaya yoğunluğuna göre yeşilden kırmızıya dönüştürülüyor. Eğer yay varsa trafik ışığını arabalar için kırmızıya çevriliyor. Bu sayede yayaların geçmesine izin veriliyor. Eğer yaya yoksa ise trafik ışığını yeşilde tutup araçların geçişine izin veren bir proje bu.” ifadelerini kullandı.

Berkay Çatak, “Tlight, yolu izleyen kamera ile hem yolun yoğunluğunu hem de yol üzerinde bir acil durum aracı olup olmadığını analiz edebiliyor. Eğer ambulans, itfaiye veya polis aracı gibi bir acil durum varsa trafik ışığını yeşile dönüştürüyor ve yolun akmasını sağlıyor” açıklamasını yaptı.

Berkay Çatak, kazanması durumunda eğitim bursu ve projesine destek alacak. Bu durumu da “Bu projemle Google'ın düzenlediği bir bilim yarışmasına katıldım. Bu yarışma dünya genelinde düzenleniyor ve ülkemi temsil etmek için ben de katıldım. Kazandığım takdirde eğitim bursu ve projenin geliştirilmesi için bir destek sunulacak” şeklinde açıklıyor.

Ülkemizin pırıl pırıl genç beyinlerinden olan Berkay Çatak’a biz de başarılar diliyoruz.