İş ya da özel yaşam gereği çoğumuzun zamanı bilgisayar başında geçiyor. Bu noktada sıradan Google arka planlarından sıkıldıysanız, sizlere birkaç önerimiz olacak.

Google, bizler için neredeyse internetin yapı taşı olma görevini üstleniyor. Her adımda başvurduğumuz bu mecranın arka planı temelde beyazdır. Ancak yıllar boyu gördüğünüz bu beyaz ekrandan sıkıldıysanız, gözünüzü gönlünüzü açacak başka bir arka plan tercih edebilirsiniz. Bugün sizlere Google’ın arka planını değiştirebileceğiniz 3 adımdan bahsedeceğiz.

1. Ayarlar

İlk olarak Chrome tarayıcınızı açın ve Ayarlar sekmesine tıklayın. Sizleri karşılayan sayfada, Temalar seçeneğini göreceksiniz. Bu bölüme tıklayarak Chrome Web Mağazası’na erişebilirsiniz.

2. Chrome Web Mağazası

Başlangıç adımlarını geçtiyseniz, şu anda Chrome Web Mağazası’na vardınız demektir. Sol üstte bulunan Uzantılar, Temalar bölmesinden Temalar’ı seçerek, birçok farklı desen ve tasarımdaki temaya bakabilirsiniz. Ekranda bulunan resimler, sizin Google arka planınızda göreceğiniz resmin küçük bir ön izlemesidir.

Sayfada ilk olarak en çok oy alan temalar gösterilir. Ancak sizler sağ üstte bulunan Tümünü Görüntüle butonuna tıklayarak, farklı temalara da göz gezdirebilirsiniz. Farklı kategorilerin bulunduğu seçenekler arasından, mutlaka size hitap eden bir tema bulacaksınızdır. Sonrasında gözünüze bir tane tema kestirin ve tema resminin üzerine tıklayın.

3. Temayı Chrome’a ekleyin

Bu aşamada dikkat etmeniz gereken en önemli nokta, temanın cihazınıza uygun olup olmadığıdır. Tıkladığınız temanın Genel Bakış bilgilerine bakarak, bu bilgiyi öğrenebilirsiniz. Şimdiye kadar her şey yolunda gitti ve tema cihazınıza da uyumlu. Sayfanın sağ üst kısmında bulunan Chrome’a Ekle butonuna tıklayarak, temaya sahip olabilirsiniz. Tema, denetlenmesinin ardından cihazınıza indirilecek ve herhangi bir müdahale gerektirmeden Google ile entegre olacaktır.

Peki indirdiğiniz temayı beğenmezseniz ne olacak? İşler beklediğiniz gibi gelişmemiş olabilir. İndirdiğiniz temadan hoşnut kalmazsanız, Ayarlar sekmesine tekrar tıklayın ve Temalar sekmesinde bulunan Varsayılana Sıfırla deyin. Diğer bir ihtimalle de sayfanın üst kısmında Geri Al butonu belirecektir. Bu buton da işinizi görerek temayı temizleyebilir.

Mevcut resimler yerine özel bir fotoğrafı da arka plan yapabilirsiniz. Bu çektiğiniz bir doğa resmi olabileceği gibi ailenizle çekildiğiniz bir selfie de olabilir. Bunun için Chrome Web Mağazası’na gidin ve Arka Plan Görüntüsü uzantısını indirin. Sonrasında indirdiğiniz ücretsiz uzantıyı kullanarak, dilediğiniz fotoğrafı arka plan görüntüsü olarak ayarlayabilirsiniz.