DeepMind, StarCraft II'de PRofesyonelleri Hezimete Uğrattı

Google’ın 2016 yılında geliştirmeye başladığı DeepMind yapay zekası, sonuçları YouTube ve Twitch üzerinden yayınlanan maçlarda profesyonel oyunculara karşı oldukça başarılı bir performans sergiledi.

Bir gün yapay zeka dünyayı ele geçirebilir mi bilmiyoruz ama StarCraft II’yi ele geçirebilecekleri kesin. Blizzard’ın StarCraft oyununda iki profesyonel oyuncu ile karşı karşıya gelen DeepMind, 11 oyunun 10’unu kazanmayı başardı.

DeepMind ekibinin “AlphaStar” adını verdiği yapay zeka, Team Liquid’in oyuncuları Grzegorz “MaNa” Komincz ve Dario “TLO” Wünsch karşısında iki ayrı seride de hiç oyun kaybetmeden 5’er oyun kazandı. İnsanlığın şeref galibiyetini ise Grzegorz “MaNa” Komincz kazanmayı başardı.

Maçlar 2018 yılının Aralık ayında oynanırken, sonuçları ise yeni açıklandı. Wünsch yaptığı açıklamada, AlphaStar’ın oynayışına dair bazı görüntüler gördüğünü, ana seçimi olmayan Protoss ırkını almasına rağmen “kendine aşırı güvenerek” oyuna başladığını söyledi. Ancak her oyunda farklı engeller ve alışılmadık stratejilerle karşılaşan oyuncu, ritim tutturmakta ve rakibini okumakta oldukça zorlandı.

Komincz’in maçları da benzer şekilde geçmesine rağmen, yapay zeka hali hazırda Wünsch ile yaptığı maçlarda yeni bilgiler edindiği için daha insanlar arasında oynanan maçlara benzer bir seri oldu.

DeepMind ekibi, AlphaStar’ın aslında 5 farklı “ajanının” olduğunu açıkladı. Yani her biri kendi öğrenme noktalarına sahip olan beş farklı yapay zeka modeli bir araya getirilerek AlphaStar mücadeleye başlıyor. Oyuncular her seferinde başka bir ajan ile mücadele ediyor.

AlphaStar aynı zamanda oyunu da insanlardan farklı “görüyor”. Biz et torbaları olarak ilgimizi mini haritaya ve oyun haritasında aktivitelerin gerçekleştirdiği bölgeye paylaştırmak durumundayken, AlphaStar’ın böyle bir şey yapması gerekmiyor. Yine de AlphaStar, rakibi olan oyuncular gibi dakikada 30 defa odak noktasını değiştiriyor.

AlphaStar’ın avantaj elde etmesi beklenen konulardaki performansı ile oldukça şaşırtıyor. Tıklama süresi, reaksiyon süresi gibi konularda avantajlı olması beklenen AlphaStar, APM (dakikada gerçekleştirilen aksiyon) istatistiğinde 280 sayısını tutturdu. Gözlemleme ve aksiyon süreleri arasında ise 350 milisaniye gecikme var. Her iki istatistik açısından da yapay zeka, profesyonel oyuncuların arkasında kaldı.

DeepMind ekibi, AlphaStar’ın başarısının “üstün tıklama hızı, daha hızlı reaksiyon zamanı veya ham arayüzden dolayı değil, üstün makro ve mikro stratejik karar verme yeteneğinden dolayı” olduğu söylüyor. Farklı öğrenme noktalarına sahip yapay zeka versiyonlarının oluşturduğu "AlphaStar Ligi"nde yapılan maçlar toplamda 200 yıllık bir süreye tekabül ediyor.

Dünkü yayında yapılan gösteri maçında ise Komincz AlphaStar’ın yeni, insanların oyun içi kamerayı kullanım şeklini temel alan versiyonunu yenmeyi başardı. DeepMind takımı bu yapay zekanın “Neredeyse ham arayüz kullanan yapay zeka kadar iyi” olduğunu açıkladı. Komincz ise yapay zekaya karşı oynamanın, oyun hakkında yeni bir bakış açısına kavuşmasını sağladığını söylüyor. Komincz, AlphaStar’ın her oyunda farklı stratejiler denemesini ve gelişmiş hareketler yapmasını oldukça etkileyici bulduğunu söylüyor. Komincz, “Oyun şeklimin ne kadar insanları hataya zorlamaya dayandığını ve insan reaksiyonlarından faydalanmayı içerdiğini gördüm, bu bana yeni bir fikir verdi.” diyor.