Google, internetten alışverişlerde tarzınıza uygun yeni kıyafetler tavsiye edecek yeni aracını tanıttı.

Google, kullanıcılarına yeni bir çevrim içi alışveriş yardımcısı sunmaya hazırlanıyor. Şu anda ABD'de test edilen bu özellik sayesinde kullanıcılar, kendi kıyafetlerine uygun tavsiyeler de alabilecekler. Bu kıyafetler "stil tavsiyeleri" kısmında yer alacak. Beğenilen kombinlere beğeni, beğenilmeyen kombinlere de negatif geri bildirim vermek mümkün oluyor.

The Sims'te karakter yaratır gibi kombin alışverişi

Tavsiye edilen kıyafetler ya da kombinler arasında kaydırma yaparak geçiş yapmak mümkün olabilecek. Buna ek olarak, aranan ürünlerin daha kolay bulunabilmesi için çeşitli opsiyonlar sunabilecek. Google, burada yapılacak olan tercihleri hatırlayacak. Böylece bir dahaki sefere arama yaptığınızda da kişiselleştirilmiş tavsiyeler alabilmek mümkün oluyor. Arama sonuçlarında üç noktaya basarak "Bu sonuç hakkında" kısmından daha fazla bilgi almayı sağlıyor.

Ayrıca yeni düzenleme ile birlikte mobilde, masaüstünde ve Google uygulamasında ürünleri görülmek istenen markalar seçilebiliyor. Bu markalar seçildikten sonra da çıkan tavsiyelerde bu markaların ürünleri öne çıkarılıyor. Ayrıca bu tercihler değiştirilebiliyorlar. Hatta beğenilen kostümleri de sanal olarak bir arada görebilmek mümkün oluyor.

Bu alışveriş düzenlemeleri ile birlikte Google, alışveriş özelliklerini de daha popüler hâle getirmeyi amaçlıyor. Özellik şimdilik Türkiye'de kullanılmıyor ancak yakın zamanda daha fazla bölgeye yayılması bekleniyor.