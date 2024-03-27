Google, Haritalar ve Arama hizmetine yeni üretken yapay zekâ özellikleri getireceğini duyurdu. Bu özellikler, kullanıcıların gündelik hayatında çok işine yarayabilir.

Yapay zekâ başta olmak üzere son zamanlarda hizmetlerine birçok yenilik getiren Google, bugün Haritalar ve Arama tarafına önemli özellikler getireceğini duyurdu. Yeni özelliklerden bazıları, şimdilik belli yerlerde kullanıma sunuldu. Hiçbiri geniş çapta sunulmuş değil.

Duyurulan yeniliklerin tamamı üretken yapay zekâ ile alakalı. Haritalar’a ne yapacağına karar veremeyenlerin çok işine yarayacak bir işlev ekleniyor. Arama’da ise seyahat için kullanışlı olacak özellikler var. Öte yandan geçtiğimiz aylarda Samsung Galaxy S24 ile duyurulan “Arama İçin Daire İçine Al”da de güncelleniyor.

Google Haritalar, yemek yenilebilecek yerler ve ziyaret edilebilecek mekânlar hakkında öneriler sunacak

İlk özellik Google Haritalar tarafında. Uygulama, kullanıcılara nerede yemek yiyebilecekleri ve nereleri ziyaret edebileceklerine dair öneriler sunacak. Ayrıca haftalık güncellenen “Trendler” isimli bir yenilik de eklenecek. Bu, o haftanın en popüler mekânlarını ve ziyaret edilebilecek “gizli cevherleri” gösterecek. Haritalar’ın yeni özellikleri şu an için ABD ve Kanada’daki 40 şehirde sunuldu. Diğer bölgelere ne zaman geleceği konusunda bir bilgi yok.

Google Arama, yapay zekâyla sizin için seyahat planı oluşturacak

Google’ın arama tarafına yapay zekâyı entegre etmeye çalıştığını biliyoruz. Bunun için şu anda deneme sürecinde olan SGE (Üretken Arama Deneyimi) sunulmuştu. Eklenen bu özellik de şimdilik sadece SGE’ye kayıtlı olanlar tarafından kullanılabiliyor.

Yeni özelliğin yaptığı şey size seyahat planı sunmak. Bunlar arasında neler yapacağınıza dair bir program, uçuş ve otel seçenekleri, yemek yiyebileceğiniz mekânlar ve ziyaret edebileceğiniz yerler gibi birçok şey var. Şirketin paylaştığı görüntülerden üretken yapay zekânın sizin için 3 günlük bir gezide neler yapacağınızı bile planladığını görüyoruz. Örneğin sabah tarihî bir yeri ziyaret etmenizi söylerken öğleden sonra ise başka bir yeri görmeyi öneriyor.

“Arama İçin Daire İçine Al” özelliğine çeviri geliyor

Google, Samsung’un Galaxy S24’ü tanıttığı gün istediğiniz herhangi bir şeyi daire içine alarak aramanızı sağlayan bir yapay zekâ özelliği tanıtmıştı. Bugün ise bu özelliğe çeviri geldi. Artık kullanıcılar, ekranda gördüğü herhangi bir yazıyı dilinize çevirmenizi sağlayacak. Bu da ekranın alt kısmına eklenen bir çeviri butonuyla yapılacak.

Daire içine alarak arama yapmanın şimdilik sadece Galaxy S24 ve Türkiye’de bulunmayan Pixel 7 ve Pixel 8 cihazlarda olduğunu söyleyelim. Çok yakında diğer Android cihazlara da gelecek. Google, çeviri özelliğinin önümüzdeki haftalarda kullanıma sunulacağını söylüyor.