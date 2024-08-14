Günde belki onlarca kez gördüğümüz, gözlerimizin en aşina olduğu logoların başında geliyor Google. Ancak onu o yapan yalnızca logosu değil, logosunda kullanılan renkler.

Renklerinin rastgele verildiğini düşünüyorsanız, yanılıyorsunuz.

Çünkü her bir rengin birbirinden ayrı anlamı var!

Google’ın ilk logosu 1997’de ortaya çıktı.

İkonik kırmızı, mavi, yeşil ve sarı renklerle ortaya çıkan logo, bir sene sonra tekrar değişime uğradı. Ancak 1998’deki değişimi, bugünkü hâline çok benzer bir şekildeydi. Daha düz, sade ve mesajı daha net iletebilen bir logo, bugün hâlâ kullanılıyor.

Peki bu logoyu eşsiz kılan neydi?

Aslında logoda dikkat çeken en önemli şey kullanılan renkler.

Muhtemelen bu ana kadar birçok insan Google’ın renklerinin neden ana renklerden oluştuğuna dikkat bile etmedi. Evet, logoda ‘ana renkler’ kategorisine giren kırmızı, mavi, sarı kullanılıyor. Ancak yeşil hariç!

Zaten merak uyandıran kısım da burada başlıyor. Yeşil bir ara renk ve logoda yeşili “L” harfinde kullanılmasının aslında bir anlamı olduğuna dikkat çekiyor logoyu dizayn eden Ruth Kedar.

“L” harfi, kural tanımazlığı ifade ediyor.

Oldukça sade fakat akılda kalır Google logosunun renkleri birbirinden farklı anlamlar taşıyor. Kırmızı tutku ve heyecanı, sarı neşeyi, mavi güveni ve yeşil renk ise “Google’ın kural tanımazlığını” anlatıyor.

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