Google, I/O etkinliğinde Meet uygulamasına Gemini destekli canlı çeviri özelliği getirdiğini duyurdu. Bu özellik, iki tarafında da dediklerini anladıkları dile anında çevirecek. Bunu da sesinizi ve tonunuzu koruyarak yapacak.

Google, bugün teknoloji dünyasının büyük heyecanla beklediği geliştirici konferansı I/O’yu resmen başlattı. Sunumda, yapay zekâ başta olmak üzere Google’ın önümüzdeki dönemde hizmetlerine getireceği yeniliklere yer verildi. Toplantı yapmada sıkça kullanılan Google Meet de bunlardan biriydi.

Teknoloji devi, Google Meet’e yepyeni bir yapay zekâ özelliği getireceğini duyurdu. Bu özellik, Meet toplantısında olan ve iki farklı dili konuşan kişiler arasındaki dil bariyerini tamamen ortadan kaldırıyor.

Anlık sesli çeviri yaparak karşınızdakiyle konuşmanızı sağlıyor

Google’ın konuşma çevirisi özelliği, artık Meet üzerinde de kullanılabilecek. Kullanıcılar, Meet’in ayarlarına eklenecek yeni bir seçenek üzerinden konuştuğu dili girecekler. Ayrıca duymak istediğiniz dili de ekleyeceksiniz. Bunun ardından da Meet, yapay zekâ desteğiyle otomatik olarak anlık sesli çeviri yapacak.

Anlık çeviri özelliği, tıpkı bir insan tercüman varmış gibi hızlı bir şekilde çalışacak. Bunu yaparken sizin sesinizi, tonunuzu ve ifadelerinizi koruyacak. Şİrketin gösterdiği bir demoda İngilizce ve İspanyolca konuşan 2 kişinin görüşmesine yer verildi. Bu görüşmede canlı çeviri özelliği çok başarılı çalıştı. Özellik, iki tarafın sesine dublaj yaparak dilleri anında çevirdi.

Google Meet’in Gemini destekli çeviri özelliği, şimdilik sadece ücretli Gemini aboneleri tarafından İngilizce ve İspanyolca dillerinde kullanılabilecek. Şirket, ilerleyen haftalarda Almanca, Portekizce ve İtalyanca da ekleyeceğini belirtmiş. Türkçe gelip gelmeyeceği konusunda ise bir açıklama yok.