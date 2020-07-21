Google Nest Hub ve Nest Hub Max'e Netflix Desteği Geldi

Google, yayınladığı blog yazısında Google Nest Hub ve Nest Hub Max akıllı ekranlarına Netflix desteğinin geldiğini açıkladı. Ayrıca Netflix uygulamasını açmanın ve içerisindeki içerikleri izlemenin sesli komutlarla gerçekleştirilebileceği ifade edildi.

Dünyanın en popüler dizi, film izleme platformlarından bir tanesi olan Netflix'in kullanılabildiği cihazların sayısı artmaya devam ediyor. Bu cihazlar arasına ise son olarak Google Nest Hub ve Google Nest Hub Max katıldı.

Google, yayınladığı blog yazısında akıllı ekranları Nest Hub ve Nest Hub Max'e Netflix desteğinin geldiğini açıkladı. Nest Hub ve Hub Max akıllı ekranlarıyla birlikte bir Netflix hesabına sahip olan kişiler Google Home ya da Google Asistan üzerinden Netflix hesaplarını bağlayabilecekler.

Nest Hub ve Nest Hub Max'e Netflix desteği

Ayrıca Nest Hub ve Nest Hub Max üzerinden Netflix için sesli komutlar da verilebilecek. "Hey Google, Netflix'i aç" gibi bir sesli komutla Nest Hub üzerinden Netflix açılabilecek ayrıca yine sesli komutla istenilen bir dizi, film ya da belgesel oynatılabilecek. Buna ek olarak el hareketleri sayesinde bir video durdurulabilecek ya da devam ettirilebilecek.

Tabii bu sesli komut özelliği sadece Netflix için geçerli değil. Yine sesli komutlar sayesinde farklı platformlara geçiş yapılabilecek ve yine bu platformlardan izlenmek istenen içerikler de sesli komutlar sayesinde açılabilecek.

Nest Hub cihazlara yabancı olanlar için Nest Hub ve Nest Hub Max, Google'ın akıllı ekranları. Bu cihazlarla görüntülü konuşmalardan, YouTube'dan video izlemeye kadar birçok işlem gerçekleştirilebiliyor. Bu ailenin en yeni üyesi ise 2019 yılında duyurulan Nest Hub Max. Hub Max'te 6,5 MP kamera, 1200 x 800 piksel çözünürlüklü bir ekran ve dâhili üç hoparlör bulunuyor. Nest Hub ailesi, şu an için ülkemizde satılmıyor.