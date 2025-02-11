Google, OpenAI, Roblox ve Discord, çocukların internet ortamlarında güvenliği için ROOST olarak isimlendirilen bir kâr amacı gütmeyen organizasyon kurdu.

İnternet ortamlarında çocukların güvenliği çok büyük önem arz ederken bazı teknoloji devleri bu konuda büyük bir adım attı. Google, OpenAI, Roblox ve Discord dörtlüsü Sağlam Açık Çevrim İçi Güvenlik Araçları (ROOST) ismi verilen bir girişim başlattı.

Bu girişim, temel güvenlik teknolojilerini şirketler için daha erişilebilir hâle getirmeyi ve çocuklara yönelik istismar durumlarını tespit etmek ve raporlamak için ücretsiz açık kaynaklı yapay zekâ araçları sağlamayı amaçlıyor. Girişimi kuran şirketlerden Discord ve Roblox’un ülkemizde yasaklı olduğunu belirtelim. Hatta Roblox, direkt çocuklara zararlı olduğu için Türkiye’de engellenmişti.

Yapay zekânın getirdiği yenilikleri çocukları korumak için kullanacak

Kâr amacı gütmeyen bu organizasyon, yapay zekânın internet genelinde yaptığı devrimi çocuklara yönelik güvenlik araçlarına da getirmeyi amaçlıyor diyebiliriz. ROOST’un kurucularından olan eski Google CEO’su Eric Schmidt, bunu daha şeffaf ve erişilebilir şekilde yapacaklarını söylüyor.

ROOST, yepyeni araçlar yerine hâlihazırda var olan araçları daha erişilebilir yapacak. Bu şekilde şirketlerin kendilerine bu yapay zekâ ve güvenlik araçlarını entegre etmesi daha kolay olacak. Girişim, şimdiye kadar 27 milyon dolar civarında para toplamayı başardı.