Google'ın ağustosta tanıtacağı Pixel 11 serisi telefonların tasarımları ve renk seçenekleri ortaya çıktı.

Google, 12 Ağustos’ta düzenleyeceği "Made by Google" etkinliğinde yeni Pixel 11 serisi telefonları bizlerle buluşturacak. Bu telefonlar Türkiye’ye gelmeyecek olsa da teknoloji dünyasında büyük heyecanla bekleniyor. Şimdi ise cihazlarla ilgili önemli bir gelişme yaşandı.

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Pixel 11 serisinin tasarımları ve renk seçenekleri ortaya çıktı. MyMobiles tarafından yayınlanan 36 adet yüksek çözünürlüklü basın görseli, Pixel 11, 11 Pro ve 11 Pro XL modellerinin renklerini ve tasarım açılarını gözler önüne serdi.

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Pixel 11 serisi böyle gözükecek

Standart Pixel 11 modeli mavi, yeşil, koyu gri ve canlı pembe olmak üzere dört renkle gelecek. Sızıntı verilerine göre bu renklerin pazarlama isimlerinin Light Sterling, Moss, Midnight Haze ve Fuchsia olacağı değerlendiriliyor. Pembe tonunun oldukça parlak bir macenta renk sunduğu, mavi seçeneğin ise lavanta tonlarına yakın durduğu da gelen bilgiler arasında.

Pixel 11 Pro ve Pixel 11 Pro XL modelleri ise standart modele kıyasla daha sakin ve ağırbaşlı renk seçenekleriyle göründü. Pro modellerinin Pine, Light Fog ve Midnight Haze seçeneklerinin yanı sıra daha önce sızıntılarda detaylı görülmeyen mercan-bakır tonlarında bir renkle geleceği ifade edildi. Bu sıcak tonlu mercan-bakır rengin, daha önce sızan Amazon listelerinde geçen "Dune" rengi olduğu değerlendiriliyor. Görseller, Pro modellerinde alışılagelmiş siyah, beyaz ve yeşil tonlarının dışına çıkan bu seçeneği çok daha net bir şekilde sunuyor.

Yayımlanan görseller, cihazların bilinen Pixel tasarım çizgisini koruduğunu da gösteriyor. Düz çerçeve yapısı ve soldan sağa doğru yayılan arka kamera adası korunacak. Her üç modelde de 3’lü kamera yer alacağı görülebiliyor. Standart ve Pro’nun 6,3 inç ekran, Pro XL’ın ise 6,8 inç ekranla gelmesini bekliyoruz. Cihazların 256 GB depolama alanıyla başlangıç yapması ve gücünü Tensor G6 çipinden alacağı da söylentiler arasında.