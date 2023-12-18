Google, uygulama mağazası için yeni bir özellik geliştiriyor. Bu yeni özellik, A cihazındaki uygulamaların B cihazından da silinebilmesini sağlayacak.

ABD merkezli teknoloji devi Google, Android uygulama mağazası Play Store için yeni bir özellik üzerinde çalışıyor. Uygulama kodlarında tespit edilen yeni özellik, kullanıcıların bir uygulamayı bir sekme üzerinden, birden çok cihazdan silmesine imkân tanıyacak.

Aslına bakacak olursak Google Play'de bir uygulamayı, birden çok cihaza yüklemek için yönlendirebiliyorsunuz. Üzerinde çalışılan yeni özellik, bunun tam tersini de mümkün kılacak. Kullanıcı, yeni bir sayfa üzerinden oturum açtığı tüm cihazlara yüklenen uygulamaları görecek ve bunları kaldırmak için komut verebilecek.

Google Play için geliştirilen yeni özellik böyle görünecek

Diyelim ki Android işletim sistemiyle çalışan bir telefona ve bir de tablete sahipsiniz. Telefonunuzdan Google Play'de profil sayfanıza girip, uygulama sayfasına girdiğinizde hem tablete hem de telefona yüklediğiniz tüm uygulamaları göreceksiniz. Bu sayfada, bir uygulamayı seçip, tabletten kaldırabileceksiniz.

Google'ın geliştirme aşamasındaki özelliği hakkında aktarabileceklerimiz şimdilik bu kadar. Akıllı telefon ve tabletlere ek olarak akıllı TV'ler ile saatler için de kullanılabilir olması beklenen yeni özelliğin kullanıcılara ne zaman ulaşacağı da şimdilik bilinmiyor.