Google'ın Pixie olarak isimlendirilen yeni bir yapay zekâ destekli asistan üzerinde çalıştığı iddia ediliyor. Pixel telefonlara özel olacağı konuşulan asistan, gelişmiş özelliklere sahip olacak.

ABD merkezli teknoloji devi Google, kısa bir süre önce ChatGPT'ye rakip yapay zekâ destekli teknolojisi Gemini'yi duyurdu. Gelen son haberler, Google'ın Gemini üzerine inşa edilmiş teknolojileri, çok yakında akıllı telefonlara da getireceğini gözler önüne seriyor. Birden çok kaynağın ortaya attığı iddiaya göre Google Pixel telefonlar, önümüzdeki süreçte "Pixie" olarak isimlendirilen özel bir yapay zekâ destekli asistana kavuşacaklar.

Pixie, en basit anlatımıyla Google Asistan'ın çok daha gelişmiş bir versiyonu. Kaynaklara göre bu yapay zekâ destekli asistan, Gmail ile Haritalar gibi Google hizmetlerinden aldığı verileri kullanacak ve hayatınızı kolaylaştıracak. Ancak Pixie'nin çok komplike işlevleri üstlenebileceği söylentileri de var. Mesela fotoğraf çektiniz ve fotoğraftaki bir ürünü satın almak istiyorsunuz. Pixie, bulunduğunuz yere göre o ürünü satın alabileceğiniz en yakın lokasyonu sizinle paylaşacak.

Pixie, Google Pixel 9 ile piyasaya sürülebilir

Google, Pixie ile ilgili hiçbir açıklama yapmamış olsa da üçüncü taraf kaynaklar, yapay zekâ destekli sohbet botunun Google Pixel 9 ve Google Pixel 9 Pro itibarıyla, telefonlarda yerleşik olarak bulunabileceğini söylüyorlar. Peki Google Asistan ne olacak?

Google Asistan, çoktan popülaritesini yitirdi. Hatta Google, asistan hizmetinin Bard'dan güç alan yeni versiyonunu da duyurdu. Üstelik bunun sadece Pixel telefonlara özel olmayacağı da zaten biliniyor. Ancak Pixie için böyle bir durum söz konusu değil. Kaynaklara göre Pixie, Pixel telefonlara özel bir yapay zekâ destekli asistan olarak kullanıcılara ulaşacak. Bazı kaynaklar, bu asistanın saat gibi cihazlara da gelebileceğini söylüyorlar.