Google, Play Music kullanıcılarının müzikleri satın almalarını mümkün kılan müzik mağazasını kapattı. Şirket, Play Music kullanıcılarını satın aldıkları müzikleri de taşıyarak YouTube Music'e geçmeye davet ediyor.

Çevrimiçi müzik servislerinin bulunmadığı zamanlarda internet kullanıcılarının sahip oldukları cihazdan -yasal olarak- müzik dinlemek istediklerinde, söz konusu müzikleri iTunes ya da Google Play Music gibi servislerden satın almaları gerekiyordu. Ancak Spotify, Apple Music ve diğer müzik servislerinin ortaya çıkmasıyla birlikte bu durum tamamıyla değişti.

Çevrimiçi müzik servislerinin hayatımıza girmesiyle her şey değişti ve artık hemen hiçkimse dinlemek istediği müzikleri tek tek satın almayı tercih etmiyor. Tahmin edebileceğiniz gibi bu durum Google Play Music gibi servislerin sonunu getirmiş durumda. Google, geçtiğimiz dönemde Play Music’in fişini çekeceğini zaten duyurmuştu ve şimdi bu konuda yeni bir gelişme daha yaşandı.

Google Play, Müzik mağazasını kapattı

Google, an itibarıyla Google Play’deki müzik mağazasını erişime kapatmış durumda. Google, konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, “Play Müzik kitaplığınızı dinlemeye devam etmek için kitaplığınızı music.youtube.com/transfer adresinde YouTube Music'e aktarın. Ayrıca verilerinizi Google Paket Servisi ile indirebilir veya Play Müzik hesap ayarları aracılığıyla silebilirsiniz.” ifadelerini kullanıyor.

Google, mevcut Play Music kullanıcılarına kütüphanelerini YouTube Music’e taşımalarını ya da Google Paket Servisi ile Google Play Yüklenen parçalardan önceden satın alınmış müzikleri indirme imkanı sunarken, iki seçenekten birini yapmayacak kullanıcıları şu şekilde uyarıyor:

“Bu yılın sonunda Google Play Müzik uygulamasına erişiminizi kaybedeceksiniz. Yukarıdaki işlemlerden hiçbirini yapmamaya karar verirseniz aktarılmayan veya indirilmeyen tüm Play Müzik verileri belirli bir süre sonra silinecektir. Yıllar boyu Google Play Müzik'i desteklediğiniz için teşekkür ederiz. Müzikte yeni adresiniz olan YouTube Music'te bu yolculuğa sizinle birlikte devam etmeyi sabırsızlıkla bekliyoruz.”