Çevrimiçi Müzik Platformları Q2 2020 Sonuçları Açıklandı

Spotify, Apple Music, Tencent Music gibi çevrimiçi müzik platformlarının yer aldığı sektör, 2020’nin ikinci çeyreğinde 6,7 milyar dolar gelir elde etti. Bu gelire göre sektör, önceki çeyreğe göre yüzde 2 azaldı.

Spotify, Apple Music gibi devlerin yer aldığı ve her sene daha fazla insanın tercih ettiği çevrimiçi müzik sektörü, 2020’nin ikinci çeyreğinde ufak da olsa gerilemeye gitti. Pandeminin ilk dönemlerinde yükselişe geçen sektör, tüm dünyada normalleşme sürecine girilmesiyle birlikte gerilemeye başladı.

Counterpoint Research’ün çevrimiçi müzik sektörü pazar araştırmasına göre, 2020’nin ikinci çeyreğinde sektörün toplam geliri 6,7 milyar dolar oldu. Yıl bazında yüzde 13 artış yakalamayı başaran sektör, ikinci çeyrek bazında bakıldığında ise yüzde 2’lik düşüşle karşılaştı.

Çevrimiçi müzik sektörünün tepesinde Tencent Music yer aldı

Çevrimiçi müzik sektörünün lideri ise Tencent Music oldu. QQ Music, Kuwo, Kugoi gibi iştirakleri olan Tencent Music, pazar payının yüzde 26’sına hakim oldu. Tencent Music’i yüzde 12’lik pazar payıyla Spotify takip ederken, iki devin peşinden yüzde 10’la bir başka dev olan YouTube Music geldi.

Ücretli abonelikte liderlik Spotify’ın

2020’nin ikinci çeyreğindeki ücretli abonelik paylarına baktığımızda ise Spotify yüzde 34 ile lider konumda. Spotify’ı yüzde 21’le Apple Music, yüzde 15’le ise Amazon Music takip etti. Bu çeyrekte ücretli abonelikler ise bir önceki çeyreğe göre yüzde 35, bir önceki yılın aynı dönemine göreyse yüzde 29 artış gösterdi. Araştırma analisti Abhilash Kumar, “İkinci çeyrekte büyüme yavaşladı ve ilk kez gelirler düştü. Bunun birkaç nedeni var. Ayrıca, birçok şirket Covid-19 salgını nedeniyle harcamalarını kısmayı seçtiğinden reklam gelirlerinde de düşüş yaşandı, ancak farklı türlerde yayınlanan podcast’ler, düşüşün bir kısmını telafi etmeyi başardı.” şeklinde açıklama yaptı.

Koronavirüs pandemisinde pek çok ülke ve şirket ekonomik olarak olumsuz etkilenirken çevrimiçi müzik sektörü bu süreci başarılı bir şekilde geçirdi. Bu süreçte hem ücretli abonelerde hem de genel kullanıcı sayısında bir patlama yaşayan çevrimiçi müzik platformları, şimdiyse bu yükselişi yavaş yavaş kaybetmeye başladı.