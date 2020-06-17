Beş Yıllık Fairphone 2'ye Android 9 Güncellemesi Geldi

Hollanda merkezli akıllı telefon üreticisi Fairphone, 2015 yılında piyasaya sürdüğü Fairphone 2 adlı modeli için Android 9 beta sürümünü yayınladı. Telefonun çıkışının üstünden neredeyse beş sene geçmesine rağmen hala yazılım güncellemesi alması, Fairphone müşterilerini bir hayli mutlu etmiş olsa gerek.

Cihazlarını, kolayca onarılabilecek ve uzun süre dayanacak şekilde tasarlanması ile bilinen bir akıllı telefon şirketi olan Fairphone, tam beş yıl önce piyasaya sürdüğü Fairphone 2 adlı modeli için Android 9 beta sürümünü kullanıcılarla paylaştı.

2015 yılında raflardaki yerini alan Fairphone 2, son 7 yılda sadece üç akıllı telefon çıkaran Hollandalı firmanın -adından da anlaşılabileceği üzere- ikinci modeli konumunda. Söz konusu telefon için uzun ve alışılmışın dışında bir güncelleme döngüsü sunan marka, yayınladığı Android 9 beta sürümü ile kullanıcılarını bir hayli mutlu etti.

Fairphone 2, beş sene önce piyasaya sürülmesine rağmen Android güncellemeleri almaya devam ediyor

Herkesin kullanımına açık olan beta sürümü, Google'ın Android 11'i piyasaya sürmeye hazırlandığı bir zamanda geliyor. Dolayısıyla, bunu yaşlanan Fairphone 2'yi güncel tutmak için bir hamle olarak adlandırmak pek doğru olmaz. Yine de, cihazın 2015'te piyasaya sürülen çoğu telefondan daha güncel olduğunu söylemek gerekiyor.

Bu arada Fairphone 2 iki yıl önce, Android 7.12 Nougat güncellemesi alan Snapdragon 801 işlemcili tek akıllı telefon olmuştu. Zira Qualcomm, ilk kez 2014 yılında tanıttığı yonga seti için Android güncellemelerini desteklemeyi bırakmıştı. Fairphone 2 için sunulan yeni Android 9 Pie güncellemesi ise Google veya Qualcomm'un yardımı olmadan geliştirildi. Öte yandan söz konusu telefonunun artık satılmadığını da ekleyelim.

Fairphone'un ikinci akıllı telefonu olan model, 2015'te piyasaya sürülen çoğu cihazdan daha güncel

Hollandalı firma, en yeni akıllı telefonu olan Fairphone 3’ü geçtiğimiz yılın eylül ayında tanıtmıştı. Orta segmentte konumlanan cihaz, Qualcomm Snapdragon 632 işlemci, 4GB RAM, 64GB depolama alanı, 2160 x 1080 piksel çözünürlük sunan 5.65 inç ekran ve 12 MP arka kamera gibi özelliklerle geliyor. Yakın zaman sonra Android 10 güncellemesini de alacağı tahmin edilen telefon, 450 euroluk (3.465 TL) bir fiyat etiketine sahipti.