Google, televizyon işletim sistemi Google TV'ye Gemini desteği getireceğini duyurdu. Bu destekle birlikte gündemi kaçıranları çok sevindirecek bir özelliğin geleceği de açıklandı.

Bu yılki Tüketici Elektroniği Fuarı (CES), yapay zekâ ağırlıklı ürün ve teknolojilere ev sahipliği yapıyor. Google’ın televizyon işletim sistemi için getirdiği yeni bir özellik de bunlardan en çok dikkat çekenler arasında.

Şirketin Gemini yapay zekâ asistanından güç alan bu özelliği, günün en büyük haberlerini televizyonunuz üzerinden sizlere özet geçiyor. Meşgul olan ve gündemi kaçıran biriyseniz gerçekten çok işinize yarayacağını söyleyebiliriz.

Gemini’a sorarak günün özetini alabiliyorsunuz

Yeni özelliği kullanmak da oldukça kolay. Google TV işletim sistemi desteği olan televizyonunuz üzerinden Gemini’a sesli bir şekilde “Haber Özetini oynat.” demeniz yeterli. Yapay zekâ, bunun ardından o günkü önemli haberleri kısaca sizin için derleyebiliyor.

Şİrketin açıklamalarına göre asisatan, haberleri güvenilir ajanslardan, kanallardan, YouTube’dan ve internetin genelinden toplayacak. Bunun ardından da kısa paragraflar ve fotoğraflarla özeti size gösterecek.

*TechCrunch

Google’ın insanların TV deneyimini değiştirme planlarının bir parçası olacak bu yeni özelliğin, 2025’in sonuna doğru Google TV destekli cihazlara gelmesi bekleniyor. Tabii bazı endişeler de var. Güvenilir kaynaklar kullanılacak dense de apay zekânın yanlış bilgi içeren haberleri gösterip göstermeyeceği merak konusu.