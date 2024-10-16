Google Uçuşlar En Ucuz Uçak Biletini Bulmayı Kolaylaştırıyor

Google Uçuşlar artık en ucuz uçak biletini bulmayı çok daha kolay hâle getiriyor.

Google Uçuşlar özelliğini daha önce kullandıysanız, arama sonuçlarının her zaman için en uygun fiyatlı uçuşları sunmadığını görmüşsünüzdür. Google'ın bu özellik için kullandığı varsayılan algoritma aslında bizim yerimize seyahat süresi, aktarmalar, yolculuk zamanları gibi birçok faktörü dikkate alır ve ideal uçuşu bulmak için her bir etmene farklı bir ağırlık verir.

Peki tek kıstasımızın fiyat olduğu durumlarda ne yapacağız? Geçmişte bütün uçuşları listeleyip en uygun uçuşu bulmaya çalışmak gerekiyordu. Google'ın yaptığı değişiklik ile birlikte yalnızca "en ucuz" butonunu kullanarak tüm uçuşları yalnızca fiyata göre sıralamak mümkün oluyor.

Sadece uçuş listelemekle kalmayacak

Elbette ki Google için sadece bir düğme eklemek büyük bir yenilik değil ancak Google Uçuşlar, sadece fiyata göre listeleme yapmayacak. Uzun aktarmalar içeren, farklı seyahat acenteleri ya da platformları tarafından sağlanan, karma uçuşlar içeren güzergâhlar da oluşturacak. Sonrasında da kullanıcı, beğendiği bir bilet olursa rezervasyonu tamamlamak için ilgili internet sitesine yönlendirilecek.

Teknoloji devinden yapılan açıklamaya göre özellik önümüzdeki birkaç hafta içinde dünya çapında kullanıma sunulacak. Yine de bazı kullanıcılar şimdiden bu butonu görmeye başladı. Özelliğin kalan kullanıcılara da açılması çok da uzun sürmeyecek gibi duruyor.

En düşük fiyata yolculuk yapmak için yolcuların pek çok fedakârlık yapmak zorunda kalabiliyorlar. Yine de bütçe kısıtı olan durumlarda bu özellik gerçek bir cankurtaran olmaya aday.