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Google Vids'e Gemini Omni Flash Geldi: Artık Videoları Yapay Zekâya Yazarak Düzenleyebileceksiniz

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Google, Google Vids platformuna Gemini Omni Flash modelini entegre etti. Yeni güncellemeyle kullanıcılar daha kaliteli yapay zekâ videoları oluşturabilecek, mevcut videoları yalnızca metin komutlarıyla düzenleyebilecek ve kendilerine benzeyen yapay zekâ avatarları hazırlayabilecek.

Google Vids'e Gemini Omni Flash Geldi: Artık Videoları Yapay Zekâya Yazarak Düzenleyebileceksiniz
Beyazıt Kartal Beyazıt Kartal / Product Content Manager

Google, yapay zekâ yatırımlarını hız kesmeden sürdürürken bu kez odağını video üretimine çevirdi. Şirket, Workspace ekosistemindeki Google Vids için duyurduğu Gemini Omni Flash güncellemesiyle hem video oluşturma hem de düzenleme deneyimini önemli ölçüde geliştiriyor. Yeni özellikler sayesinde profesyonel video düzenleme bilgisine sahip olmadan da içerik hazırlamak mümkün hâle geliyor.

Üstelik yenilik yalnızca sıfırdan video üretmekle sınırlı değil. Google'ın yeni sistemi, mevcut videolar üzerinde de doğal dil komutlarıyla düzenleme yapabiliyor. Yani yapmak istediğiniz değişikliği uzun uzun araç arayüzlerinde aramak yerine, tıpkı bir sohbet eder gibi yazmanız yeterli oluyor.

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Video düzenlemek artık metin yazmak kadar kolay

Gemini Omni Flash'ın en dikkat çeken tarafı, video düzenleme sürecini büyük ölçüde otomatik hâle getirmesi. Google Vids içerisinde yapay zekâya vereceğiniz komutlarla arka plan değiştirme, renk düzenleme, sahne stilini yenileme, istenmeyen nesneleri kaldırma veya videoyu farklı bir görünüme dönüştürme gibi işlemler gerçekleştirilebiliyor.

Google'a göre yeni model, önceki nesil video üretim sistemlerine kıyasla görüntü kalitesi, hareket doğruluğu ve fiziksel gerçekçilik konusunda da önemli iyileştirmeler sunuyor. Böylece oluşturulan videoların daha doğal ve profesyonel görünmesi hedefleniyor.

Kendi dijital avatarınızı da oluşturabileceksiniz

Güncellemenin dikkat çeken bir diğer yeniliği ise yapay zekâ avatarları oldu. Kullanıcılar kısa bir referans videosu yükleyerek kendilerine benzeyen dijital avatarlar oluşturabilecek. Bu avatarlar; sunum, eğitim, pazarlama ve bilgilendirme videolarında konuşmacı olarak kullanılabilecek.

Google ayrıca seslendirme, müzik, stok görseller ve farklı yapay zekâ destekli içerik araçlarını da Google Vids içerisine entegre ediyor. Böylece senaryodan son çıktıya kadar tüm video üretim süreci tek platform üzerinden yönetilebilecek.

Her bölgede aynı anda kullanılamayacak

Google, Gemini Omni Flash özelliklerini kademeli olarak dağıtmaya başladı. Ancak yapay zekâ ile mevcut videoları düzenleme özelliği ilk aşamada Avrupa Ekonomik Alanı (AEA), İsviçre, Birleşik Krallık ve ABD'nin bazı bölgelerinde kullanıma sunulmayacak.

Yeni özellikler Business Starter, Standard ve Plus; Enterprise Starter, Standard ve Plus; Education Plus ile Google AI Pro ve AI Ultra gibi birçok Google Workspace planına gelecek. AI Expanded Access eklentisine sahip kullanıcılar ise daha yüksek kullanım limitlerinden yararlanabilecek.

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Google Gemini

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