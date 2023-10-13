Google, yapay zekâ araçlarını kullanan müşterilerini, olası telif hakkı davalarından koruyacağını açıkladı. Şirket, olası bir dava durumunda doğrudan müdahil olacak.

Yapay zekâ destekli teknolojiler, her geçen gün biraz daha yayılıyor. Artık metin ve görsel oluşturmaktan tutun da ses oluşturmaya kadar hemen her alanda yapay zekâ etkisini görüyoruz. Tabii bu durum, en çok da telif hakkı ile ilgili sorunları ortaya çıkarıyor. Hatta Webtekno ekibi olarak, yapay zekâ odaklı şirketlere yönelik davalardan sık sık bahsediyoruz.

Şimdiyse bu meseleyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. ABD merkezli teknoloji devi Google, yapay zekâ araçlarını kullanan müşterilerinin haklarını korumaya karar verdiğini açıkladı. Olur da bir kişi, Google'a ait yapay zekâ araçlarından birini kullandığı için telif hakkı davası ile karşı karşıya gelirse Google, tüm süreci yönetecek. Bu büyük sorumluluk, Google'ın kendinden ne kadar emin olduğunu gözler önüne seriyor.

Peki Google, hangi yapay zekâ araçlarını bu kapsama aldı?

Google, resmî blog sayfasında yaptığı bir açıklamada, şu an için 7 yapay zekâ aracının hukuksal açıdan koruma altına alındığını söyledi. Bu yapay zekâ araçları şunlardı:

Duet AI (Workspace için)

Duet AI (Google Cloud için)

Vertex AI Search

Vertex AI Conversation

Vertex AI Text API

Codey API

Vertex AI (görsel ve alt yazı oluşturma)

Yapay zekâ araçları, belirli bir algoritma üzerine inşa edilen teknolojiler değil. Yapay zekâ odaklı bir aracın geliştirilmesi için devasa boyutta veriye ihtiyaç duyuluyor ve bu veriler, çoğu zaman telif hakkı alınmış eserlerden oluşuyor. İşte Google'ın sorumluluk aldığı nokta da tam olarak bu. Diyelim ki Google'ın yapay zekâsına bir metin yazdırdınız ve bu metin, bir yazara ait telifli bir esere çok benziyor. Google, bu tür bir davada doğrudan devreye girecek.

Diğer şirketler de benzer yaklaşımlar sergiliyor

Google'ın telif haklarına karşı koruma sözü, geçmişte Microsoft ile Adobe tarafından da verildi. Bu bağlamda; Microsoft, Copilot isimli yapay zekâ aracını kullanan kurumsal müşterilerini, telif hakları davalarına karşı koruyacağını söyledi. Benzer bir şekilde Adobe da Firefly kullanan kurumsal müşterilerini, telif hakkı davalarına karşı koruyacak.