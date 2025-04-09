Google, yapay zekâ ile video üretmek için gerekli tüm aşamaları tek bir araç seti içerisinde topladı ve kullanıcılara sundu.

Google, yapay zekâ destekli içerik üretimini bir adım öteye taşıyan yeni araç seti Vertex AI Media Studio'yu tanıttı.

Bu yeni araç seti, kullanıcıların yalnızca bir metin komutuyla profesyonel videolar oluşturmasına olanak tanıyor. Video düzenleme veya kodlama deneyimi gerektirmeyen bu sistem, Google Cloud’un Vertex AI altyapısı üzerine inşa edilmiş durumda ve video prodüksiyonunun tüm yönlerini kapsayan güçlü yapay zekâ modellerini bir araya getiriyor.

Süreç, Google’ın gelişmiş görüntü oluşturma modeli Imagen 3 ile başlıyor. Kullanıcılar bu modelle bir görsel ürettikten sonra bu görsel Veo 2 adlı video üretim aracıyla dinamik bir videoya dönüştürülebiliyor. Veo 2, kullanıcıya kamera hareketlerini (örneğin drone çekimi), kare hızını ve video uzunluğunu belirleme imkânı tanıyor.

Video üretmek için gerekli tüm araçlar bir arada

Görsel içerik hazır olduktan sonra işin ses kısmına geçiliyor. Chirp adlı ses sentezleme modeli, videoya doğal ve etkileyici seslendirmeler ekliyor. Ardından Google DeepMind ile YouTube iş birliğiyle geliştirilen Lyria modeli devreye girerek videonun ruhuna uygun bir müzik parçası oluşturuluyor.

Tüm bu aşamalar, kullanıcıların Gemini modellerini test edebildiği Vertex AI Studio içinde tek bir platformdan yönetilebiliyor. Platform; metin, görüntü ve kod gibi çoklu veri türleriyle çalışarak hem geliştiricilere hem de teknik bilgisi olmayan içerik üreticilerine esnek ve güçlü bir üretim alanı sunuyor.

Gelecekte bu tip araçlar bu tarz teknik aşamalardan da sıyrılarak öylesine otomasyon hâline dönüşecekler ki, belki de herkes kendi filmlerini ve kliplerini çok daha kolay ve kusursuza yakın bir şekilde üretebilecek.