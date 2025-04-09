Deep Cogito isimli bir şirket, Cogito v1 ismi altında topladığı yeni dil modellerini tanıttı. Açık kaynaklı bu modellerin kendi kategorisinde en güçlüleri oldukları söyleniyor.

Her geçen gün yepyeni bir yapay zekâ modeliyle karşılaşıyoruz. ABD’den San Francisco merkezli Deep Cogito’nun duyurduğu Cogito v1 modelleri de bunlardan biri. Modeller, tamamen açık kaynaklı büyük dil modelleri (LLM) olarak karşımıza çıkıyor.

Şirketin yapay zekânın sınırlarını zorlayıp “süper zekâ” oluşturma hedeflerinin bir parçası olarak sunulan Cogito v1 modelleri, çok gelişmiş özelliklere sahip. 3 milyar, 8 milyar, 14 milyar, 32 milyar ve 70 milyar parametre olmak üzere toplam 5 boyuttan oluşuyorlar. Ayrıca hibrit mantık yeteneklerine de sahipler. Bu da hızlı bir şekilde cevap verebilirken aynı zamanda OpenAI’ın veya DeepSeek’in modelleri gibi kendini değerlendirebiliyor.

Cogito modelleri, Meta ve DeepSeek modellerini geride bırakıyor

Deep Cogito tarafından açıklamalara göre şu anda bu boyutlarda sunulan en gelişmiş açık kaynaklı modeller ile karşı karşıyayız. Bu da DeepSeek ve Meta’nın Llama’sı gibi modellerden daha iyi olduğunu iddia ediyorlar demek. Cogito v1 modellerine Hugging Face veya Ollama’dan indirilebiliyor. Ayrıca API olarak Fireworks ve Together AI üzerinden de erişim sunulmuş.

Karşılaştırma verileri de şirket tarafından paylaşılmış. Örneğin Cogito 3B modeli, genel dil anlama testlerinde Llama’dan %6,7 daha iyi performans göstermiş. Mantık modunda ise %72 civarında puan alarak başarılı olduğunu ortaya koymuş. Cogito 8B modeli ise standart testte %80 puan ile Meta’nın Llama modelini 12,5 puan geride bırakmış, mantık yürütmede %92 ile DeepSeek R1’den neredeyse her kategoride daha iyi olduğunu göstermiş. Tek geride kaldığı test, matematik kısmı olmuş.

Genel olarak Cogito modellerinin mantık yürütme konusunda öne çıktığını söyleyebiliriz. Ancak matematik gibi alanlarda geride kaldıklarını da eklemeden geçmemek gerekiyor. Yine de genel anlamda açık kaynaklı modeller arasında en üst sıralarda yer alacaklar. Özellikle karmaşık soruları, problemleri akıl yürüterek cevaplayıp çözme gibi yetenekleri onları çok kullanışlı yapacaktır.

Şirket ilerleyen dönemde çok daha büyük modeller de sunmayı planlıyor. Bunlar arasında 109 milyar, 409 milyar ve 671 milyar parametrelik modeller var. Deep Cogito’nun yapay zekâ alanında ne kadar öne çıkan bir şirket olacağını zamanla göreceğiz. Ancak şimdiden birçok kişiyi etkilediklerini söylemek mümkün.