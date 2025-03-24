Telefona bakarken, kitap okurken, yemek yerken veya yolda yürürken göz kapağınız bir anda titremeye, yani seğirmeye başlayabilir. Bu durumu kontrol etmek maalesef mümkün olmaz. Bazen birkaç saniye sürerken bazen belirli aralıklarla birkaç gün peşinizi bırakmaz.

Peki göz kapağı seğirmesinin sebepleri neler? Bu rahatsızlık ne oluyor da başınıza geliyor?

Ek olarak bu titremeleri nasıl geçirebiliriz?

Uzmanlara göre göz kapağı seğirmesinin sebeplerinden ilki, kafein tüketimi ile ilişkili olabilir.

Michigan Üniversitesi’nden Dr. Wayne Cornblath’e göre aşırı kafein tüketimi, bu küçük kas spazmlarına sebebiyet verebiliyor. Çünkü kafein, vücut için uyarıcı bir madde ve kasların ve sinirlerin tepkilerini artırıyor.

Elbette stres de göz seğirmesine davetiye çıkarabiliyor. Çünkü stres, kasların kasılmalarına veya spazmlara sebep olabilen ve savaş ve kaç tepsiyle bağlantılı olan epinefrin üretimini artırıyor.

Yine uyku eksikliğinin de bu durumu tetiklediği düşünülüyor ancak bu noktada henüz kesin bir netlik yok. Bilim insanları bu konuya dair çalışmalarını sürdürüyor.

Ayrıca göz kapağı seğirmesine neden olan farklı nedenler de var.

Bunlar arasında aşırı alkol ve sigara tüketimi, fiziksel eforun fazlalığı, parlak ışığa maruz kalma, rüzgâr, kirlilik ve göz yüzeyinin ya da gözün iç kısmının tahrişi var.

Ek olarak göz seğirmesinin kalıtsal olma ihtimali de mevcut. Yani bu durum eğer anne, baba, anneanne ve dedelerinizde de varsa sizde de görülme ihtimali yüksek.

Göz seğirmesi, üç farklı şekilde görülüyor.

Bunlardan ilki ve en yaygını, alt ya da üst göz kapağının tek taraflı seğirmesi veya iki gözün de aynı anda seğirmesi şeklinde. Bu, genellikle birkaç gün içinde düzeliyor.

İkinci örnek ise bir miktar daha can sıkıcı. Bu durumda, göz kırpma hızı artmaya başlıyor ve sonucunda göz kapakları kapanıyor, göz çevresindeki kaslar sıkışıyor. Ayrıca göz kapağı seğirmesinin bu türünde, geçici bir görme yetersizliği ile de karşılaşılabiliniyor.

Aslında bu, stres veya kafein fazlalığı sebebiyle değil, beynin hareketlerini kontrol eden bölgenin hasarı ile ortaya çıkıyor. Neyse ki bu örnek, çok nadir görülüyor.

Son olarak göz seğirmesi, yalnızca yüzün bir tarafında, yanak, ağız ve boyundaki kaslarla birlikte gözün istemsizce kapanmasını beraberinde getirebiliyor. Bu problem, yüz kaslarına giden sinirlerdeki anormalliklerden kaynaklanıyor.

Peki göz kapağı seğirmesini azaltmanın veya ondan tamamen kurtulmanın bir yolu var mı?

Eğer bir veya her iki gözünüzün seğirdiğini fark ederseniz, öncelikle alkolü ve kafeini azaltmayı deneyebilirsiniz. Yine uykunuzu yeterince aldığınızdan da emin olmalısınız.

Bunların dışında göze uygulanacak sıcağa yakın ılık kompres ve çeşitli göz damlaları, şikâyetlerinizi azaltabilir. Eğer bu seğirme günlerce veya haftalarca geçmezse, işte o zaman bir doktora danışmak en mantıklısı olur.

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