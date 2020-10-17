GRAY, iPhone 12 Serisi İçin Ürettiği Lüks Kılıfları Tanıttı

GRAY, bugün iPhone 12 ailesi için ürettiği yeni ALTER EGO ve MORPHEUS isimli kılıflarını tanıttı ve kılıfları ön siparişe açtı. ALTER EGO serisi kılıflar 1.399 dolardan; MORPHEUS serisi kılıflarsa 249 dolardan başlayan fiyat etiketlerine sahip oldu.

Teknoloji devi Apple, salı günü düzenlediği etkinlikte yeni iPhone ailesi olan iPhone 12 serisini tanıtmıştı. 4 farklı modele sahip olan iPhone 12 serisi, bir önceki seriye göre çeşitli alanlarda birçok yeniliği kullanıcılarına sunmuştu. Akıllı telefonlar henüz piyasaya çıkmamış olsa da iPhone 12 serisinin kılıfları duyurulmaya başlandı.

Ancak bugün duyurulan kılıflar, iPhone 12 akıllı telefonunuzu bir mücevhere dönüştürecek kadar değerli kılıflardı. GRAY isimli Singapur merkezli bir lüks marka, ALTER EGO ve MORPHEUS isimli iPhone 12 kılıflarını tanıttı ve ön siparişe açtı. Kılıfların fiyatlarıysa epey uçuktu.

iPhone 12 için üretilen lüks kılıflar:

Şirketin her iki kılıf serisi de iPhone 12, iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max modelleri için üretildi. Yani iPhone 12 Mini, lüks kılıflardan dışlandı. Her iki kılıf serisi de bünyesinde çeşitli modellere yer verirken bu modellerin fiyatları, sırasıyla iPhone 12, iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max için şu şekilde oldu:

ALTER EGO:

Titanyum: 1.999 dolar (iPhone12/12 Pro) / 2.199 dolar Stealth : 2.399 dolar / 2.599 dolar (1.000 adetle sınırlı) Gold: 2.799 dolar / 2.999 dolar (500 adetle sınırlı) Aurora: 3.299 dolar / 3.499 dolar (500 adetle sınırlı)

1.999 dolar (iPhone12/12 Pro) / 2.199 dolar Alüminyum: Üç farklı renkte, 1.399 dolar / 1.599 dolar

MORPHEUS:

Titanyum: 449 dolar / 549 dolar Stealth: 649 dolar / 749 dolar (1.000 adetle sınırlı) Gold: 849 dolar / 949 dolar (500 adetle sınırlı) Aurora: 1.149 dolar / 1.249 dolar (500 adetle sınırlı)

449 dolar / 549 dolar Alüminyum: 249 dolar / 299 dolar

249 dolar / 299 dolar Karbon: 1.149 dolar / 1.249 dolar (500 adetle sınırlı)

Görsellerde de görüldüğü üzere GRAY'in yeni iPhone 12 kılıfları, akıllı telefonların gövdelerini tamamen saran ve onları fütüristik cihazlara dönüştüren tasarım elementleri içeriyor. Şirketin ALTER EGO serisini detaylıca incelemek için bu bağlantıya, MORPHEUS serisi içinse bu bağlantıya tıklayabilirsiniz.