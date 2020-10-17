Çinli teknoloji devi Huawei, geçtiğimiz aylarda uygun fiyatıyla oldukça iyi özellikler sunan Nova 7 serisi akıllı telefonlarını piyasaya sürmüştü. Ardından şirket, geçtiğimiz gün seride yer alan Huawei Nova 7 SE akıllı telefonunu 5G bağlantı desteğiyle birleştirerek Nova 7 SE 5G Youth isimli bir akıllı telefonunu daha çıkarmıştı.
Huawei, bugün de Nova 7 serisinin başarılı SE modeline yeni bir ekleme yaptı. Şirket, orta segmentte iddialı olacak Huawei Nova 7 SE Vitality Edition'u satışa sundu. Akıllı telefon, ana modeli olan Huawei Nova 7 SE ile hemen hemen aynı özellikleri taşısa da işlemci kısmında farklı bir isme sahip. Gelin, telefonun detaylarına bakalım.
Huawei Nova 7 SE Vitality Edition:
Huawei Nova 7 SE Vitality Edition, 6,5 inçlik FHD+ çözünürlüklü LCD ekrana sahip. Telefon, Nova 7 SE'de olduğu gibi ekranın sağ üst köşesindeki delikte ön kamerayı barındırıyor. Akıllı telefonun ekran deliği, 16 MP'lik standart düzeyde bir kameraya ev sahipliği yapıyor.
Arka kısma gelindiğinde Huawei Nova 7 SE Vitality Edition, bizi dörtlü kamera kurulumuyla karşılıyor. Bu kamera kurulumunda 64 MP ana kamera, 8 MP ultra geniş açılı kamera, 2 MP makro kamera ve 2 MP derinlik sensörü yer alıyor. Kamera kurulumunun yanında bir de flaş bulunuyor.
Huawei'nin yeni akıllı telefonu, donanım kısmında ana modelden farklı bir işlemciye yer veriyor. Akıllı telefon, Nova 7 SE'de yer alan Kirin 820 işlemciyle değil, MediaTek'in Dimensity 800U işlemcisiyle çalışıyor. İşlemciye 8 GB'lık RAM ve 128 GB'lık dahili depolama alanı eşlik ediyor. Akıllı telefon, 40 W hızlı şarj desteğine sahip 4.000 mAh'lik bir bataryadan gücünü alıyor.
Huawei'nin dört farklı renk seçeneğiyse satışa sunulan yeni akıllı telefonu Nova 7 SE Vitality Edition, 8 GB + 128 GB'lık modelinde 2.299 yuanlık (yaklaşık 2.724 TL + vergiler) bir fiyat etiketine sahip.
Huawei Nova 7 SE Vitality Edition özellikleri:
- Ekran: 6,5 inç, 1.080 x 2.400 piksel çözünürlük, LCD panel
- İşlemci: MediaTek Dimensity 800U
- RAM: 8 GB
- Depolama: 128 GB
- Arka Kamera: 64 MP ana kamera (f/1,8) + 8 MP ultra geniş açılı kamera (f/2,4) + 2 MP makro kamera (f/2,4) + 2 MP derinlik sensörü (f/2,4)
- Ön Kamera: 16 MP (f/2,0)
- Batarya: 4.000 mAh, 40 W SuperCharge desteği
- Bağlantı: 5G, Bluetooth 5.1
- İşletim Sistemi: Android 10
- Renkler: Black, Space Silver, Midsummer Purple, Crush Green
- Boyutlar: 162.3 x 75 x 8.6 mm
- Ağırlık: 189 gram