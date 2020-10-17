Geçtiğimiz gün Nova 7 SE serisine yeni bir ekleme yapan Huawei, bugün de serinin yeni üyesi olan Nova 7 SE Vitality Edition'ı tanıttı. Akıllı telefon, ana modelden farklı olarak MediaTek'in Dimensity 800U işlemcisiyle geldi.

Çinli teknoloji devi Huawei, geçtiğimiz aylarda uygun fiyatıyla oldukça iyi özellikler sunan Nova 7 serisi akıllı telefonlarını piyasaya sürmüştü. Ardından şirket, geçtiğimiz gün seride yer alan Huawei Nova 7 SE akıllı telefonunu 5G bağlantı desteğiyle birleştirerek Nova 7 SE 5G Youth isimli bir akıllı telefonunu daha çıkarmıştı.

Huawei, bugün de Nova 7 serisinin başarılı SE modeline yeni bir ekleme yaptı. Şirket, orta segmentte iddialı olacak Huawei Nova 7 SE Vitality Edition'u satışa sundu. Akıllı telefon, ana modeli olan Huawei Nova 7 SE ile hemen hemen aynı özellikleri taşısa da işlemci kısmında farklı bir isme sahip. Gelin, telefonun detaylarına bakalım.

Huawei Nova 7 SE Vitality Edition:

Huawei Nova 7 SE Vitality Edition, 6,5 inçlik FHD+ çözünürlüklü LCD ekrana sahip. Telefon, Nova 7 SE'de olduğu gibi ekranın sağ üst köşesindeki delikte ön kamerayı barındırıyor. Akıllı telefonun ekran deliği, 16 MP'lik standart düzeyde bir kameraya ev sahipliği yapıyor.

Arka kısma gelindiğinde Huawei Nova 7 SE Vitality Edition, bizi dörtlü kamera kurulumuyla karşılıyor. Bu kamera kurulumunda 64 MP ana kamera, 8 MP ultra geniş açılı kamera, 2 MP makro kamera ve 2 MP derinlik sensörü yer alıyor. Kamera kurulumunun yanında bir de flaş bulunuyor.

Huawei'nin yeni akıllı telefonu, donanım kısmında ana modelden farklı bir işlemciye yer veriyor. Akıllı telefon, Nova 7 SE'de yer alan Kirin 820 işlemciyle değil, MediaTek'in Dimensity 800U işlemcisiyle çalışıyor. İşlemciye 8 GB'lık RAM ve 128 GB'lık dahili depolama alanı eşlik ediyor. Akıllı telefon, 40 W hızlı şarj desteğine sahip 4.000 mAh'lik bir bataryadan gücünü alıyor.

Huawei'nin dört farklı renk seçeneğiyse satışa sunulan yeni akıllı telefonu Nova 7 SE Vitality Edition, 8 GB + 128 GB'lık modelinde 2.299 yuanlık (yaklaşık 2.724 TL + vergiler) bir fiyat etiketine sahip.

Huawei Nova 7 SE Vitality Edition özellikleri: