BBC'den Greta Thunberg Belgeseli Geliyor

Küresel iklim eylemlerinin en bilindik yüzü hâline gelen genç çevre aktivisti Greta Thunberg, BBC’nin belgesel dizisine konu olacak. Dizi, genç aktivistin hayatını takip ederken ‘küresel bir ikon olarak yaşamanın nasıl olduğunu’ anlatacak.

BBC, genç iklim aktivisti Greta Thunberg’le ilgili bir belgesel yapacağını açıkladı. Yeni belgesel dizisi, Thunberg’ün çevre krizine karşı 'uluslararası mücadelesine' odaklanırken aynı zamanda da yetişkinliğe geçişinin hikâyesini anlatacak.

Belgeselde ayrıca Greta’nın bilim insanları, politikacılar ve şirket yöneticileriyle olan görüşmeleri de kayıt altına alınacak. Bu belgeselde küresel iklim krizi hakkında delilleri ve yapılması gereken çalışmaları da göreceğiz.

Tek başına eylemlerden küresel bir ikona:

Greta Thunberg, ilk olarak okuldan kaçıp İsveç parlamentosu önünde yaptığı eylemlerle duyulmuştu. Thunberg, daha sonra da kendisine gelen desteklerle birlikte Fridays For Future adlı organizasyonu kurmuştu.

Organizasyonun ve Greta Thunberg’ün popülaritesi arttıkça çalışmaları da daha büyük çaplı hâle geldi. Greta, son olarak Birleşmiş Milletler’de dünya liderlerine çevre hakkında bir konuşma yapmıştı. Thunberg, 2019 ve 2020 yıllarında Nobel Barış Ödülü için aday gösterilmişti.

BBC: 'Greta ile çalışmak ayrıcalık'

Belgeselin yapımcısı Rob Liddell, yaptığı açıklamada “İklim değişikliği, muhtemelen bizim ömrümüzde gördüğümüz en önemli konu. Bu yüzden de bu karmaşık konunun arkasındaki gerçekleri ve bilimi ele alan bir belgesel yapmanın zamanı geldi. Bunu Greta ile birlikte yapabilmek, küresel bir ikonun ve gezegenin en meşhur insanlarından birinin hayatına içeriden bakabilmek, olağanüstü bir ayrıcalık” şeklinde konuştu.

Bu dizi, genç iklim aktivisti ile ilgili tek dizi olmasa da aktivistin çalışmalarına odaklanmasıyla farklı bir yapıya bürünüyor. Geçtiğimiz günlerde de Hulu, 17 yaşındaki aktivistin hayatına odaklanan 'Greta' adlı yapımı duyurmuştu. Greta Thunberg ve son dönemde artan popülaritesi hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Sizce bu dizi, çevre bilincini artırma konusunda işe yarayacak mı?