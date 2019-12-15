Grönland’ın Altından Geçen 'Karanlık Nehir' Bulundu

Grönland’ın altındaki taş yataklarını inceleyen araştırmacılar, yer altında uzanan ve binlerce kilometre uzunluğa erişen bir nehir bulduklarını düşünüyor. Bu keşif, yeni ve gelişmiş radar teknolojileri sayesinde yapıldı.

Dünyanın çatısındaki buz adanın altında akan ve binlerce kilometreye uzanan karanlık nehir tanımı kulağa olsa olsa bir fantastik kurgu eserinde, bir kehanetin tasvirinde kullanılır gibi geliyor. Fakat böyle bir nehir, kutup bölgesine yakın ve buzlarla kaplı bir ada olan Grönland’ın altından akıyor. Hatta nehre ‘Karanlık Nehir’ adı verildi.

Live Science’a göre araştırmacılar, adanın üstündeki buzulların erimesiyle birlikte merkezden denize doğru uzanan damarların bir nehir oluşturmuş durumda olduğunu keşfetti. Oluşan kollar her ne kadar denize doğru uzansa da denize asla kavuşmuyor, bu nedenle de karanlık nehir olarak adlandırılıyor.

Araştırmacılar nehri gözlemleyebilmek için ilk olarak adanın üzerinde gezen uçaklarla radar gözlemleri gerçekleştirdi. Gelen bilgileri kullanan araştırmacılar, mevcut haritalardaki boşlukları doldurdu. Böylece elinde adanın tamamlanmış bir haritası olan bilim insanları, suyla doldurabilecekleri sanal bir model üretti. Bu sanal su kütlesinin akışı ve hareketleri sonucunda karanlık nehrin hareketleri de çözülmüş oldu.

Yer altı nehirlerini bulmak genellikle oldukça zor olarak kabul ediliyor. Kulağınızı toprağa dayayıp “buradan nehir geçiyor” diyemiyorsunuz, doğru noktadan doğru yönde delmezseniz nehirleri geleneksel sonda yöntemleriyle pek keşfedemiyorsunuz.

Grönland’da bu tür bir keşif yapabilmek ise daha da zor. Öncelikli olarak adanın üzerinde gerçek anlamda devasa bir buzul kütlesi bulunuyor ve bu buzullar çok geniş bir yüzeye yayılmış şekilde eriyor. Haliyle adanın altında yerpek çok dehliz olsa var ancak bu dehlizlere erişemk de kolay değil, suyla dolu olup olmadıklarını öğrenebilmek de... Bu da bilim insanlarını oldukça zorluyor.