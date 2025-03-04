GTA 5'in merakla beklenen Enhanced sürümü PC kullanıcılarına sunuldu. Peki bu yeni sürüm grafik olarak ne gibi farklılıklar sunuyor?

GTA 5 Enhanced sürümü PC oyuncuları için nihayet erişime açıldı ve bu yeni sürüm, oyunun grafiklerini önemli ölçüde iyileştiren yeni özellikler içeriyor.

Özellikle ışın izlemeli küresel aydınlatma ve ortam tıkanıklığı gibi teknolojiler, GTA 5'in artık PC'de de tıpkı PS5 ve Xbox Series X|S'te göründüğü gibi görünmesini sağlıyor. Yeni sürüm ayrıca NVIDIA DLSS 3, AMD FSR 1 ve 3 desteği, DirectStorage ile hızlandırılmış yükleme süreleri ve daha pek çok yenilik sunuyor.

Yeni ve daha canlı grafikler ile GTA 5'in nasıl göründüğünü merak edenler için oyundan birkaç ekran görüntüsü karşılaştırılmış durumda. Sizler de aşağıdan inceleyebilirsiniz.

GTA 5 Enhanced grafik karşılaştırması

GTA 5 Enhanced, PC kullanıcıları için ücretsiz bir yükseltme olarak sunuldu yani GTA 5'in orijinal sürümüne sahipseniz oyununuz otomatikmen GTA 5 Enhanced'a yükseltilmiş olacak.