Tümü Webekno
Hepsi 500 TL Altı! Amazon'da Bu Haftanın En Avantajlı Ürünleri Bilim Kurgudan Polisiyeye: Farklı Kategorilerden Kitap Tavsiyeleri Evde Kendi Baristanız Olabileceğiniz Tam Otomatik Kahve Makinesi Tavsiyeleri Bilgisayar Başında Saatlerini Geçirenler Buraya: Her Bütçeye Uygun En İyi Oyuncu Koltuğu Tavsiyeleri Webtekno Pacman

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Oyun

Amazon, Prime Video’ya Oyun Getirdi! Uygulamadan Hem Film ve Dizi İzleyip Hem de Oyun Oynayabileceksiniz

Webtekno'yu Google'a ekleyin

Amazon, Prime Video’ya Luna bulut oyun hizmetini entegre etmeye başladı. Direkt olarak Prime Video’dan oyun oynanabilecek.

Amazon, Prime Video’ya Oyun Getirdi! Uygulamadan Hem Film ve Dizi İzleyip Hem de Oyun Oynayabileceksiniz
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Amazon, Prime üyeliğiyle birlikte kullanıcılarına birçok farklı hizmet sunuyor. Film ve dizi platformu Prime Video ile Luna isimli oyun hizmeti bunlardan ikisi. Ancak ikisi de ayrı ayrı erişilebilen hizmetler. Şimdi ise Prime Video tarafında Luna ile alakalı çok sevindirici bir gelişme yaşanacağı açıklandı.

Amazon, bulut oyun servisi Luna'yı Prime Video platformuna entegre etmeye başlayacak. Yapılan resmi açıklamaya göre platform, kullanıcıların film ve dizilerin yanında doğrudan oyunlara da erişebilmesini hedefliyor.

Bunlar da İlginizi Çekebilir

İçerikten Görseller

Amazon, Prime Video’ya Oyun Getirdi! Uygulamadan Hem Film ve Dizi İzleyip Hem de Oyun Oynayabileceksiniz
prime
prime2

Luna oyunları oynanabilecek

prime

Bu hamleyle birlikte Amazon, tıpkı Netflix'in son yıllarda parti oyunlarına ağırlık vermesi gibi Prime Video'yu kapsamlı bir eğlence merkezine dönüştürmeyi amaçlıyor. Daha önceden Luna oyunlarına yalnızca bağımsız uygulama üzerinden erişilebiliyorken, artık bu yapımlar doğrudan video akış platformunun içinde yer alacak.

Yeni entegrasyon kapsamında “Hogwarts Legacy”, “EA Sports FC 26”, “Indiana Jones and the Great Circle”, “Clue” ve “Taboo” gibi dikkat çekici yapımlar ilk etapta kullanıcılara sunuluyor. Bu oyun kütüphanesinde üçüncü taraf yapımların yanı sıra şirketin kendi oyun bölümü tarafından geliştirilen “Courtroom Chaos” ve “Masters of the Universe: Legends Unite” gibi oyunlar da var.

prime2

Prime Video’da oyun hizmetinin şimdilik Türkiye’de olmadığını, yalnızca ABD ve İngiltere'deki Fire TV kullanıcıları için aktif edildiğini belirtelim. Sistem, bulut teknolojisi sayesinde oyuncuların pahalı konsollara veya güçlü bilgisayarlara duyduğu ihtiyacı ortadan kaldırmayı ve istediği şekilde oynamasını sağlamayı hedefliyor. Oyunlara direkt olarak Prime Video uygulaması içindeki “Games”, yani “Oyunlar” sekmesi aracılığıyla ulaşılabilecek.

Alfa Romeo sıfır araç satışlarında sana özel finansman teklifleri için tıkla!

Alfa Romeo sıfır araç satışlarında sana özel finansman teklifleri için tıkla!

Otokoç'ta sana özel sıfır araç finansman teklifleri için formu doldur!

Oyun Kategorisinde En Çok Okunanlar

380 TL Değerindeki Oyun Steam'de Ücretsiz Oldu (Hemen Kütüphanenize Ekleyin)

380 TL Değerindeki Oyun Steam'de Ücretsiz Oldu (Hemen Kütüphanenize Ekleyin)

470 TL Değerindeki Oyun Steam'de Ücretsiz Oldu (Hemen Kütüphanenize Ekleyin)

470 TL Değerindeki Oyun Steam'de Ücretsiz Oldu (Hemen Kütüphanenize Ekleyin)

EA Sports FC 27’nin Kapak Yıldızının Kim Olacağı Açıklandı

EA Sports FC 27’nin Kapak Yıldızının Kim Olacağı Açıklandı

PlayStation Store Yaz İndirimi başladı: Fiyatlar Yüzde 75 Düştü!

PlayStation Store Yaz İndirimi başladı: Fiyatlar Yüzde 75 Düştü!

Webtekno Özel Röportaj: GTA 6 Neden TÜRKÇE Olmadı? Gelecekte Olabilir mi?

Webtekno Özel Röportaj: GTA 6 Neden TÜRKÇE Olmadı? Gelecekte Olabilir mi?

EA FC 27'de Yer Alacak Lisanslı Ligler ve Kulüpler Sızdırıldı (Geçen Seneye Kıyasla Türkiye'den Bir Kulüp Yok)

EA FC 27'de Yer Alacak Lisanslı Ligler ve Kulüpler Sızdırıldı (Geçen Seneye Kıyasla Türkiye'den Bir Kulüp Yok)

EA FC 27'ye Dair Bilmeniz Gereken Her Şey: Çıkış Tarihi, Sistem Gereksinimleri, Yenilikler ve Dahası...

EA FC 27'ye Dair Bilmeniz Gereken Her Şey: Çıkış Tarihi, Sistem Gereksinimleri, Yenilikler ve Dahası...

FC 27'de Yaş Sınırı PEGI 3'ten PEGI 16'ya Yükseldi: Peki Neler Değişecek?

FC 27'de Yaş Sınırı PEGI 3'ten PEGI 16'ya Yükseldi: Peki Neler Değişecek?

Amazon Prime

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

200 Bin Kilometre Üstünde Bile Saat Gibi Çalışan Benzinli Motorlar

200 Bin Kilometre Üstünde Bile Saat Gibi Çalışan Benzinli Motorlar

Tek Şarjla 45 Gün Dayanabilen Tuşlu Telefon Nokia 300 4G Power Bank Tanıtıldı

Tek Şarjla 45 Gün Dayanabilen Tuşlu Telefon Nokia 300 4G Power Bank Tanıtıldı

Tank Gibi Dayanıklı Tuşlu Telefon Nokia 123 Shield Tanıtıldı

Tank Gibi Dayanıklı Tuşlu Telefon Nokia 123 Shield Tanıtıldı

WhatsApp'a Harika 4 Yeni Özellik Geldi: İşte Bilmeniz Gerekenler

WhatsApp'a Harika 4 Yeni Özellik Geldi: İşte Bilmeniz Gerekenler

200 Bin Kilometre Üstünde Bile Tıkır Tıkır Çalışan Sorunsuz Dizel Motorlar

200 Bin Kilometre Üstünde Bile Tıkır Tıkır Çalışan Sorunsuz Dizel Motorlar

ÖTV Muafiyetli Tüm Araçlar Güncel Fiyat Listesi - Temmuz 2026 ÖTV'siz Araba Fiyatları

ÖTV Muafiyetli Tüm Araçlar Güncel Fiyat Listesi - Temmuz 2026 ÖTV'siz Araba Fiyatları

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Mackolik MatchEndirect Mynet Onedio Webtekno Yemek.com