Amazon, Prime Video’ya Oyun Getirdi! Uygulamadan Hem Film ve Dizi İzleyip Hem de Oyun Oynayabileceksiniz

Amazon, Prime Video’ya Luna bulut oyun hizmetini entegre etmeye başladı. Direkt olarak Prime Video’dan oyun oynanabilecek.

Amazon, Prime üyeliğiyle birlikte kullanıcılarına birçok farklı hizmet sunuyor. Film ve dizi platformu Prime Video ile Luna isimli oyun hizmeti bunlardan ikisi. Ancak ikisi de ayrı ayrı erişilebilen hizmetler. Şimdi ise Prime Video tarafında Luna ile alakalı çok sevindirici bir gelişme yaşanacağı açıklandı.

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Amazon, bulut oyun servisi Luna'yı Prime Video platformuna entegre etmeye başlayacak. Yapılan resmi açıklamaya göre platform, kullanıcıların film ve dizilerin yanında doğrudan oyunlara da erişebilmesini hedefliyor.

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Luna oyunları oynanabilecek

Bu hamleyle birlikte Amazon, tıpkı Netflix'in son yıllarda parti oyunlarına ağırlık vermesi gibi Prime Video'yu kapsamlı bir eğlence merkezine dönüştürmeyi amaçlıyor. Daha önceden Luna oyunlarına yalnızca bağımsız uygulama üzerinden erişilebiliyorken, artık bu yapımlar doğrudan video akış platformunun içinde yer alacak.

Yeni entegrasyon kapsamında “Hogwarts Legacy”, “EA Sports FC 26”, “Indiana Jones and the Great Circle”, “Clue” ve “Taboo” gibi dikkat çekici yapımlar ilk etapta kullanıcılara sunuluyor. Bu oyun kütüphanesinde üçüncü taraf yapımların yanı sıra şirketin kendi oyun bölümü tarafından geliştirilen “Courtroom Chaos” ve “Masters of the Universe: Legends Unite” gibi oyunlar da var.

Prime Video’da oyun hizmetinin şimdilik Türkiye’de olmadığını, yalnızca ABD ve İngiltere'deki Fire TV kullanıcıları için aktif edildiğini belirtelim. Sistem, bulut teknolojisi sayesinde oyuncuların pahalı konsollara veya güçlü bilgisayarlara duyduğu ihtiyacı ortadan kaldırmayı ve istediği şekilde oynamasını sağlamayı hedefliyor. Oyunlara direkt olarak Prime Video uygulaması içindeki “Games”, yani “Oyunlar” sekmesi aracılığıyla ulaşılabilecek.