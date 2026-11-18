The Game Awards adaylık duyurusuyla birlikte GTA 6'nın ana karakteri Lucia Caminos'u oyuncu Manni L. Perez'in canlandırdığı resmen kesinleşti.

GTA 6'nın çıkışına yalnızca günler kala, oyunun ana karakterlerinden Lucia Caminos'a hayat veren isim resmî olarak duyuruldu.

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Aylardır süren hayran tahminleri ve sosyal medya spekülasyonlarının ardından, karakteri başarılı oyuncu Manni L. Perez'in canlandırdığı kesinlik kazandı.

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Adaylık duyurusuyla birlikte gizem sona erdi

IGN'in aktardığı bilgilere göre bu önemli doğrulama, The Game Awards adaylıklarının açıklandığı canlı yayın sırasında geldi. Manni L. Perez, GTA 6'daki başrol performansı sayesinde En İyi Performans kategorisinde aday gösterilerek rolü resmen onaylanmış oldu. Uzun süredir sosyal medya canlı yayınlarında hayranların GTA 6 ile ilgili sorularını büyük bir ustalıkla geçiştiren Perez, böylece aylardır koruduğu sırrı nihayet paylaşmış oldu.

Serinin tarihinde ilk kez oynanabilir bir çift sunan GTA 6'da Lucia, hikayeyi Jason Duval ile paylaşıyor ancak adaylar arasında Jason'ı seslendiren oyuncunun yer almaması, bu karaktere kimin hayat verdiği sorusunun şimdilik gizemini korumasına neden oldu. Daha önce Law & Order: Special Victims Unit, Chicago P.D., The Blacklist ve Blindspot gibi popüler dizilerde konuk oyuncu olarak yer alan Perez, geçmişte GTA Online için de seslendirme çalışmaları yapmıştı. Oyuncunun 2023 yılında CBS dizisi East New York'un bir bölümünde Lucia Santiago adlı başka bir karaktere hayat vermiş olması ise dikkat çeken ilginç bir tesadüf olarak öne çıkıyor.