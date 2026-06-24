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GTA 6 Ön Yükleme Ne Zaman Başlayacak?

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GTA 6'nın ön yükleme sürecinin ne zaman başlayacağı Rockstar Games tarafından açıklandı.

GTA 6 Ön Yükleme Ne Zaman Başlayacak?
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Ön sipariş gününün gelmesiyle birlikte gözler artık GTA 6'nın çıkış tarihine ve daha da önemlisi ön yükleme tarihine çevrildi.

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Rockstar Games, GTA 6'nın yeni detaylarıyla birlikte oyunun ne zaman ön yüklemeye açılacağını açıkladı.

İçerikten Görseller

GTA 6 Ön Yükleme Ne Zaman Başlayacak?
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GTA 6 ön yüklemeleri 12 Kasım'da başlayacak

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Geliştirici ekibin açıklamasına göre ön yükleme süreci, oyunun çıkışından tam bir hafta önce, 12 Kasım tarihinde başlayacak.

Ayrıca bu sürece dâhil olabilmeleri için oyunun dijital kod içeren fiziksel sürümleri de aynı tarihte satışa sürülecek.

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