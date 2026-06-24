GTA 6 Ön Yükleme Ne Zaman Başlayacak?

GTA 6'nın ön yükleme sürecinin ne zaman başlayacağı Rockstar Games tarafından açıklandı.

Ön sipariş gününün gelmesiyle birlikte gözler artık GTA 6'nın çıkış tarihine ve daha da önemlisi ön yükleme tarihine çevrildi.

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Rockstar Games, GTA 6'nın yeni detaylarıyla birlikte oyunun ne zaman ön yüklemeye açılacağını açıkladı.

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GTA 6 ön yüklemeleri 12 Kasım'da başlayacak

Geliştirici ekibin açıklamasına göre ön yükleme süreci, oyunun çıkışından tam bir hafta önce, 12 Kasım tarihinde başlayacak.

Ayrıca bu sürece dâhil olabilmeleri için oyunun dijital kod içeren fiziksel sürümleri de aynı tarihte satışa sürülecek.