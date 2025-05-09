GTA 6'nın fragmanı üzerinden teknik detaylarını analiz eden Digital Foundry ekibi, oyunun PS5'te 60 FPS veremeyeceğini iddia ediyor.

Rockstar Games'in uzun zamandır beklenen oyunu GTA 6, geçtiğimiz günlerde yayınlanan ikinci fragmanıyla oyun sektörünü bir kez daha alt üst etti fakat büyüleyici grafiklerinin arkasında görünüşe göre bazı teknik sınırlamalar bulunuyor.

Sektörden uzman isimlere göre GTA 6 konsollarda sadece 30 FPS’de çalışacak. Yani yeni nesil konsollarda alıştığımız ve oyunları 60 FPS'e yükselten performans modu bulunmayacak.

Fragmandaki görüntüler doğal 4K değil

Video oyun tarihinin en detaylı ve teknolojik anlamda en iddialı yapımlarından biri olmaya hazırlanan GTA 6, bu yüksek standartların bedelini performansla ödeyecek gibi. Digital Foundry ekibine göre fragmanda kullanılan görüntüler hem çözünürlük (1080p - 1440p arası) hem de kare hızı (30 FPS) açısından sınırlandırılmış durumda. Bu da oyunun özellikle PlayStation 5 ve Xbox Series X/S gibi mevcut konsollarda 60 FPS deneyimini sunamayacağı anlamına geliyor.

Fragman PS5 donanımı üzerinde kaydedilmiş ve hem ara sahneler hem de gerçek oynanış görüntülerini içeriyor. Henüz PC sürümü ya da diğer platformlarla ilgili net bilgiler paylaşılmasa da teknik sınırlamaların konsollara özgü olabileceği, gelecekte daha güçlü sistemlerde daha iyi performans sağlanabileceği söyleniyor.

Fragmanda upscale için FSR 1 kullanılmış

Konuyla ilgili analizlerini aktaran Digital Foundry analisti Oliver Mackenzie, yayımlanan fragmanda upscale işlemi yapıldığını ve büyük olasılıkla FSR 1 kullanıldığını söylüyor. Yine Digital Foundry ekibinden Alex Battaglia da GTA 6'da yer alan ışın izlemenin kapatılamayacağını, oyunun da bu nedenle 30 FPS kilitli olarak çıkacağını söylüyor.

"Oyun gerçekten de üst düzey bir görüntü kalitesine sahip ancak kayıt native (doğal) 4K alınmamış ve mevcut şartlarda 60 FPS çalıştırılabilmesi oldukça zor."

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