GTA 6 çıkış tarihi de belli olduğuna göre artık geri sayım başladı. Hazırlamış olduğumuz şafak kartı sayesinde siz de geri sayıma katılabilirsiniz.

Oyunlarla en ufak ilgisi olan herkesin merakla beklediği GTA 6'nın çıkış tarihi duyurusunu almamızın üzerinden çok geçmeden ikinci fragmanı da geçtiğimiz gün geldi. Yeni detaylar bir yana dursun, teoriler ve söylentiler tekrardan artışa geçmişken artık meraklı bekleyişimiz de zor bir hâl almaya başladı.

X, Instagram ve diğer birçok platformda açılan GTA 6 geri sayım hesaplarında olduğu gibi çıkış tarihine yönelik acayip bir bekleyiş var. E tabii durumu daha ileriye götürenler de yok değil. Biz gibi...

GTA 6 şafak kartınız hazır

Yüksek çözünürlüklü olarak indirmek için buraya tıklayabilirsiniz.

Hemen üstteki linkten yüksek çözünürlüklü olarak erişebileceğiniz GTA 6 şafak kartını dilerseniz çıktı olarak alıp duvarınıza asabilirsiniz. Her biten gün sonrası kalan gün sayısına çentik atmanız yeterli.

Tabii oyun tekrar ertelenir ertelenmez bilinmez ama Rockstar Games'in pazarlama çalışmalarına start verdiği düşünüldüğünde kuvvetle muhtemel oyunun 26 Mayıs 2026'da çıkacağı aşikâr. Ki Rockstar Games'in 26 sayısını ne kadar sevdiğini de unutmamak lazım.

O hâlde şafak saymaya başlayabiliriz. Kaldı 383 gün. Doğan güneşte görüşmek üzere...