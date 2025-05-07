Geçtiğimiz gün yayımlanan yeni GTA 6 fragmanı birçok yeni soru işaretine yol açmıştı. Şirket merak edilen konuya dair önemli bir açıklama yaptı.

Rockstar Games'in ilk olarak geçtiğimiz hafta çıkış tarihini resmî olarak duyurduğu, geçtiğimiz gün ise ikinci fragmanını yayımladığı GTA 6'nın bu son fragmanı birçok söylentiye söz konusu olmuştu. Fragmanda yer alan görüntülerle ilgili birçok iddia ortaya atılırken, Rockstar Games geçtiğimiz dakikalarda resmî bir açıklamada bulundu.

Yayımlanan yeni fragman ilk fragmandan daha uzun olsa da doğrudan oynanış fragmanı değildi. Elbette geliştirici ekip bu zamana kadarki tüm oyunlarının fragmanlarında doğrudan oyun içi görüntü kullanıyor olsa da fragmandaki görüntülerin ara sahnelerden mi yoksa oyun içinden mi alındığı bilinmiyordu.

Yapılan yeni açıklama şu şekilde:

Şirket yaptığı yeni açıklama ile fragmanda yer alan görüntülerin eşit bir şekilde ara sahne ve oynanış sekanslarından alındığını söyledi. Yani gördüğümüz tüm o görüntüler ve ihtişamlı grafikler yalnızca ara sahnelere özgü değil, doğrudan oyun içerisinde de görülebilecek.

Rockstar Games ayrıca fragmanın sonunda "Captured by PS5" (PS5 ile kaydedildi) ifadesine yer vermiş olsa da oyunun Xbox kanalında yayımlanan fragmanında bu ifade yer almıyordu. Şirket yaptığı yeni açıklamasında da fragmanda yer alan görüntülerin doğrudan PS5 üzerinden kaydedildiğini doğrulamış oldu.

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Peki siz GTA 6 hakkında ne düşünüyorsunuz? Yayımlanan fragmanı beğendiniz mi? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.