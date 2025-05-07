Yayımlanan ikinci fragmanıyla artık bitki örtümüz tamamen GTA 6 oldu. Peki oyunun fiyatı iddia edildiği gibi 100 dolar olabilir mi?

GTA 6 esasında 2025’in en çok beklenen oyunuydu ancak geçtiğimiz hafta 2026’ya ertelendi. Gecikmenin ardında yatan detaylı neden Rockstar Games'in açıklaması dışında bilinmese de akılda daha önemli soru işaretleri var.

Bildiğiniz üzere geçtiğimiz GTA 6'nın ikinci fragmanı yayımlandı ve oyunun internet sitesi üzerinden karakterlerden çevre tasarımlarına kadar birçok yeni detay paylaşıldı. Fakat önemli bir soru hâlâ cevapsız: GTA 6 fiyatı ne kadar olacak?

Enflasyon oyun fiyatlarını da etkiledi

Normal şartlarda AAA oyunlar için fiyat politikası sabit olduğundan bir oyun için konuşulacak son şeylerden biri fiyatı oluyor fakat enflasyonun etkisiyle oyun fiyatları giderek artmaya başladı. Zira GTA 6 sadece geliştirme süresiyle değil, aynı zamanda muazzam bütçesiyle alışılmışın dışında bir oyun.

İlk olarak 2022’de resmen duyurulan oyun o günden bu yana fiyat tartışmalarının merkezinde. Her yeni GTA oyunu, piyasaya çıktığı ilk günlerde milyonlarca kopya satmayı başarıyor, bu da fiyatı belirlerken şirketin de hassas bir seçim yapması gerektiğinin bir göstergesi.

Analistler 80 dolar olacağını düşünüyor

AAA oyunlar için günümüzde sıklıkla tercih edilen 70 dolarlık fiyat etiketi şu aşamada GTA 6 için pek olası görünmüyor. Sektörün önde gelen analistleri, oyunun 80 dolarlık fiyat etiketiyle piyasaya çıkacağını düşünüyor. Hatta standart sürümün yanında oyun içi para birimi içeren 100 dolarlık özel sürümler de görmemiz kuvvetle muhtemel.

Konuyla ilgili düşüncelerini paylaşan analist Michael Pachter, "Oyunun pahalı bir paketi mutlaka bulunacak." diyor. Analistin iddiasına göre Online için yine GTA Online hesabı gerekecek ve şirket 100 dolara sattığı paket de ekstra oyun içi paraya yer verecek, bu sayede de GTA Online'a olan ilgiyi artıracak.

En üst paket 100 doları aşabilir

Keza bu fiyat artışı planlaması Rockstar Games'e özel değil. Nintendo'nun yakında çıkacak olan Mario Kart World için belirlediği 80 dolarlık fiyat etiketi artık yeni normalimizin 80 dolar olduğunun bir diğer göstergesi. Tabii GTA 6 yeni normalin üzerinde bir oyun olarak konumlandırılırsa, standart sürümün 80 doları bile aştığını görebiliriz.

Yine de mevcut koşullar altında GTA 6'nın çıkış fiyatının muhtemelen 80 dolar olmasını bekliyoruz. En üst paketi alma düşünceniz varsa 100 doların üzerinde bir ödeme yapmaya şimdiden hazır olmanızda fayda var.

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