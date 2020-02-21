GTA Online'da Çarkıfelekle Formula 1 Aracı Nasıl Kazanılır?

Popüler YouTuber Frolickz, GTA Online oyuncularının Diamond Casino and Resort'ta çarkıfelekle kazanılan Formula 1 aracını alabilmeleri için bir taktik paylaştı.

Diamond Casino and Resort, geçtiğimiz temmuz ayında gelen büyük bir güncellemeyle kapılarını açtı. Rockstar Games, GTA 5 oyuncularına GTA Online modunda oynadıkları yıllar boyunca biriktirdikleri paralarla şans oyunlarına girişme şansı verdi.

GTA Online'ın kumarhanesi oyunculara sadece oyun içi para kaybettirmiyor. Oyun moduna günlük olarak giriş yapan oyuncular, çarkıfeleği çevirip seviye puanı, banka hesaplarını zenginleştirecek kadar para ve Diamond Casino and Resort'un tam ortasında sergilenen değerli otomobilleri kazanma şansı da yakalıyorlar.

Otomobiller, haftalık olarak geliyor ve ücretsiz olarak alma şansınız var. Şu anda ise podyumda, oyunun iki Formula 1 aracından biri olan Progren PR4 duruyor. Bir YouTuber, oyuncuların oyundaki bir açığı kullanarak bu aracı kazanmasının yolunu paylaştı.

GTA Online'da çarkıfelekle F1 aracı nasıl alınır?

GTA Online'da yalnızca davetli (invite-only) bir oturum başlatın. Kumarhaneye girin. Analog çubuğu saat 11 yönünde aşağı hareket ettirerek, dört saniye sonra döndürün. Arabayı kazanmazsanız, konsolunuzun internet bağlantısını kesin ve sunucuların sizi GTA Online'dan atmasını bekleyin. İnternete yeniden bağlanın ve aracı alana kadar yöntemi tekrar deneyin.

YouTuber'ın aracı kazanma taktiğini gösterdiği video: