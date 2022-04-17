GTA V'in Yeni Sürümünden Transfobik İçerikler Kaldırıldı

Rockstar'ın, PS5 ve Xbox Series X/S için geçtiğimiz ay piyasaya sürdüğü yenilenmiş GTA V'ten transfobik içerikleri kaldırmış olabileceği ortaya çıktı. Dev şirket bu içerikler için uzun zamandır eleştiriliyordu.

Çıktığı günden beri milyonlarca satan Grand Theft Auto (GTA) V, hâlen dünyanın en popüler oyunları arasında bulunuyor. Geçtiğimiz ay, Rockstar’ın GTA V’in yenilenmiş sürümünün PlayStation 5 ve Xbox Series X/S için yayımlandığını paylaşmıştık.

Türkiye’de de satışa sunulan bu sürüm, birçok yeniliği de beraberinde getirmişti. Yeni sürümle birlikte oyunun yükleme sürelerinin azaltılması ve 4K 60 FPS desteği getirilmesi gibi birçok özellik oyuncuların kullanımına sunulmuştu. Yani kısacası oyunda çok büyük olmasa da bazı değişikliklere gidilmiş, uzun yıllardır piyasada olan oyunun en iyi versiyonunun yayımlanan bu sürümde olacağı görülmüştü. Şimdi çıkan bazı haberler ise Rockstar’ın oyunun içinde de bazı açıklanmayan değişikliklere gitmiş olabileceğini gösterdi.

Oyundaki transfobik içerikler kaldırıldı

GTA V hayranları tarafından fark edilenlere göre Rockstar, oyunda bulunan bazı transfobik içerikleri kaldırmışa benziyor. Oyunun önceki sürümlerinde, Los Santos’da Michael karakterinin evine yakın bir noktada bulunan Cackatoos gece kulübünün dış tarafında trans insanlara yönelik karikatürler, kulübün önünde de ‘drag queen’ kılığındaki NPC’ler (oynanamayan karakterler) görülüyordu. GTA V’in ana karakterleri de bu NPC’ler ile ilgili uygunsuz yorumlar yapıyordu. Bu durum da bir süredir oyunun transfobik olduğu konusunda eleştirilmesine neden oluyordu.

Şimdi ise gelen haberler dev şirketin bu karikatürleri ve NPC’leri oyundan kaldırdığını ortaya koydu. Ancak bu değişimin yalnızca yeni nesil konsollar için yayımlanan sürümde olduğunu belirtmekte fayda var. Ayrıca GTA V’deki Director’s Mode ismi verilen ve farklı karakterlerle oyunu oynamanıza olanak tanıyan modda da bu NPC’lerin bulunmaya devam ettiğini ekleyelim.

Şu an için Rockstar’ın bu konuyla ilgili herhangi bir resmi açıklaması yok. Bu da bu içeriklerin oyundan bilerek mi yoksa yaşanan bir hata sebebiyle mi kaldırıldığı sorularını cevapsız bırakıyor. Son olarak Rockstar’ın GTA’da yer alan uygunsuz içerikler konusunda uzun yıllardır büyük eleştirilere maruz kaldığını; bu sebeple de oyun ve medya dünyasında büyük tartışmalara neden olduğunu belirtelim.