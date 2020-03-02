Daha Yüksek RAM'in Akıllı Telefonlara Faydaları

Random Access Memory (RAM) akıllı telefonların en çok dikkat edilen özelliklerinden biri haline geldi. Peki daha yüksek RAM kapasitesi akıllı telefonlarda ne gibi avantajlar sağlıyor?

Bilgisayarlarda yıllardır süregelen RAM yarışı, akıllı telefonlara da sıçradı. Üreticilerin amiral gemisi cihazlarında artık en çok övündükleri özelliklerden biri de yüksek RAM kapasiteleri ve çıta gittikçe yükseliyor.

Son olarak Samsung, Galaxy S20 Ultra'yı tanıtmasının ardından RAM'de üst sınırı 16 GB olarak belirledi. Kimilerine göre 4GB RAM yeterli, kimilerine göre ise günümüz ihtiyaçları daha fazlasını gerektiriyor. Daha yüksek RAM, telefonunuzun işlem kapasitesine destek oluyor ve aynı anda daha fazla iş yapabilmesini sağlıyor.

Çoklu Görev (Multitasking) öne çıkıyor

Akıllı telefonlar artık kullanıcılara mesajlaşma, video izleme ve oyun oynama gibi birçok ek seçenek sağladı. Ancak bu uygulamaların her biri aşırı miktarda bellek ve işlem kapasitesi tüketiyor. Bu nedenle yüksek RAM kapasiteli akıllı telefonlar, farklı uygulamaları aynı anda efektif şekilde çalıştırabiliyor.

Yani daha fazla RAM, telefonunuzun çeşitli uygulamalardan gelen talebi aynı anda yanıtlamasını sağlar ve bu da telefonunuzun çoklu görev seçeneklerini önemli ölçüde güçlendirir.

Daha yüksek verimlilik

Günümüzde bağlantı teknolojilerinin 2G'den 3G'ye daha sonra 4G'ye ulaşması, sınırlı bellek ve işlem kaynaklarına sahip olan akıllı telefonlarda yetersizliğe yol açıyor. Bu süreçte izlediğimiz videoların, oynadığımız oyunların kalitesinde ve bağlantı hızlarında önemli artışlar görüldü.

Artık oyunlar daha gelişmiş grafiklere ve özelliklere sahip ve daha fazla RAM gerektiriyor. Ayrıca, sadece oyunlar değil, telefon kameralarının kalitesi de bu artıştan önemli ölçüde etkilendi. Görüntü kalitesini en iyi hale getirmek daha fazla bellek gerekiyor.

Daha fazla esneklik

RAM miktarındaki artış geliştirilmiş yazılımlara ve sistemlere daha fazla esneklik sağlar ve kullanıcıların gün geçtikçe gelişen kullanıcı arayüzlerinde daha fazlasını yapabilmelerini sağlar. Android için minimum 4GB RAM günümüzde standart haline geldi diyebiliriz. iOS platformu da yakında 4 GB RAM'i standart kabul etmeye başlayacak. Daha fazlasıy için ise daha fazla RAM gerekiyor.

Yani ne kadar RAM, o kadar iş diyebiliriz. Aynı anda birden fazla uygulama kullanmak, uygulamalar arka planda çalışırken verilerin korunması gibi konularda daha fazla RAM daima etkili bir özellik olarak karşımıza çıkıyor.